Omicidio stradale, la Cigliano resta ai domiciliari

Paolo Mosè | Heloise Cigliano, accusata di omicidio stradale, è stata sottoposta ad interrogatorio durante l’udienza di convalida dal giudice per le indagini preliminari, che ha confermato quanto richiesto dal sostituto procuratore della Repubblica Maria Sofia Cozza. Convalidato l’arresto a cui si è proceduto in flagranza di reato ed eseguito dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Ischia. Lo stesso giudice ha accolto l’ultima richiesta della Procura, mantenendo fermi gli arresti domiciliari. Un provvedimento dettato – si presume – da esigenze cautelari perlopiù possibilmente legate al pericolo della reiterazione. Che mai e poi mai si sarebbero potute concretizzare, in quanto è inverosimile che l’indagata una volta libera potesse commettere un reato della stessa specie. Un provvedimento cautelare che comunque potrebbe essere utile in futuro, allorquando si conoscerà quale sarà la decisione del giudice del dibattimento nella pena. E tutto ciò che è stato “sofferto” in misura restrittiva, viene scalato. Come peraltro è accaduto in altri tragici ed identici incidenti stradali. C’è anche il sequestro della patente, che è stato immediatamente eseguito dagli uomini dell’Arma.

IL BICCHIERE DI VINO

Nella tarda mattinata, dopo il conferimento dell’incarico, si procederà all’esame autoptico che quasi sempre viene disposto dalla Procura al fine di conoscere l’esatta causa del decesso. E anche per ricostruire eventuali lesioni gravi interne ad organi che a causa dell’impatto hanno cessato di funzionare e accelerato probabilmente il decesso. La difesa , rappresentata dall’avv. Bruno Granito, e la stessa parte offesa, che si avvale della collaborazione degli avvocati Cristiano Rossetti ed Emanuel Scotti, non intenderebbero nominare un proprio consulente al fine di presenziare all’autopsia. Che verrà eseguita da un patologo e si sussurra della presenza di altri medici, tra cui un medico legale per avere una ricostruzione del quadro clinico il più precisa possibile.

E’ chiaro che in questa fase di convalida il giudice per le indagini preliminari spinge con delle domande per conoscere per sommi capi quanto ha da dire l’indagato a sua discolpa. E avendo già letto tutto ciò che è stato accertato dalla polizia giudiziaria e le richieste del pubblico ministero corroborate da una prima valutazione e sulla misura coercitiva da richiedere. In questo caso il pubblico ministero che era intervenuto qualche ora dopo i fatti aveva disposto la detenzione in casa della donna indagata. Di colei che era alla guida della Fiat Panda, la quale rientrava a casa dopo una serata di lavoro e prima di rincasare si sarebbe incontrata con alcuni amici e in quella circostanza avrebbe bevuto – si sussurra – un bicchiere di vino. Subito dopo l’infausto incidente, la Cigliano era stata sottoposta all’alcoltest. Al primo esame il tasso era intorno a 1,78, per poi regredire mezzora dopo con 1,51. Chiaramente questo è un aspetto che il giudice per le indagini preliminari già conosceva prima di incontrare la donna nel proprio ufficio, accompagnata dall’avv. Granito. Interrogatorio che avviene con queste modalità nell’ufficio del giudice. Per essere più tranquilli e sviscerare tutto quanto è necessario per conoscere fino in fondo come si sono svolti i fatti.

LA DINAMICA DELL’IMPATTO

I carabinieri nella comunicazione notizia di reato e nel verbale di arresto hanno scritto che al momento del loro arrivo sul luogo del sinistro la donna era in stato di choc, come se fosse stordita. Questo è un elemento che molto probabilmente si è discusso, approfondito per capire se quel bicchiere di vino avesse avuto una responsabilità nel creare lo stato confusionale, o se invece quello stesso stato di mancanza di reazione fosse più legato all’aver percepito che una quasi coetanea era morta per quell’impatto.

L’altro dato su cui si lavorerà non poco fino a quando non si concluderà la fase delle indagini preliminari, è la dinamica dello scontro. Soprattutto capire dove fosse posizionata la Fiat Panda che percorreva in salita quel tratto di strada e la Cigliano doveva raggiungere il condominio di una delle due cooperative presenti in prossimità del cimitero. Quale fosse stato il percorso seguito dalla vittima Mele, che era impegnata alla guida della bici senza la pedalata assistita e dove fosse diretta. Due elementi e due situazioni che hanno bisogno di essere chiariti fino in fondo. Ed è per questo che subito dopo l’esecuzione dell’autopsia il pubblico ministero attenderà alcuni giorni prima di nominare un proprio consulente con il compito di rivedere le guide di entrambe le parti, quale fosse la velocità di percorrenza dell’auto e della bici.

Di certo il sostituto Cozza chiederà in uno dei tanti quesiti se c’è stato sforamento dalle rispettive carreggiate. Dalle indiscrezioni che emergono, gli investigatori dell’Arma non avrebbero rilevato sull’asfalto alcuna traccia di frenata. Un elemento che diventa importante per dare delle risposte alle tante domande che verranno poste dal magistrato. E sarà quasi sicuro che le altre parti, la difesa e la parte offesa, nomineranno un proprio consulente di fiducia, che anche loro avranno il compito difficile di spiegare come si sono svolti i fatti. Ma la domanda principale è come è stato possibile che l’auto e la bici siano arrivate in contatto e con quali modalità.

Bisogna avere tempo per chiudere questa indagine e consegnare al magistrato tutti gli elementi valutativi necessari per chiedere al giudice dell’udienza preliminare il rinvio a giudizio.

Come non è da scartare l’ipotesi che a seguito della decisione del gip di ieri di mantenere ferma la custodia cautelare ai domiciliari, la difesa possa in qualche modo rispondere con una istanza al tribunale del riesame. Per ottenere quantomeno una modifica dell’attuale stato detentivo con un provvedimento meno afflittivo. Ma siamo nel campo delle ipotesi. La realtà ci dice in questo momento che il gip nell’ordinanza abbia riportato che «sussistono i gravi indizi di colpevolezza». E che per la misura in questo stato di cose è necessario che l’indagata rimanga detenuta.