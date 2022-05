Omicidio colposo da parto, chiesta la proroga delle indagini

Il pubblico ministero Ciro Capasso ha chiesto al giudice per le indagini preliminari la proroga del termine per le indagini nei confronti dei medici del “Rizzoli” che hanno avuto in cura o quantomeno partecipato al parto di Sara Castigliola. La donna, dopo l’aver messo al mondo una bimba, è deceduta il 30 ottobre scorso. Attualmente sono ancora al vaglio del magistrato inquirente i sanitari Rando, Loffredo, Galano, Galletti, Marino e Buonanno. La Procura sostiene che vi è complessità nella valutazione delle singole posizioni e gli ulteriori accertamenti disposti alla polizia giudiziaria non consentono allo stato di chiudere le indagini nei sei mesi all’atto dell’iscrizione nel registro degli indagati di coloro che attendono il giudizio dell’autorità giudiziaria.

I difensori hanno la possibilità di potersi opporre rivolgendosi al gip e chiedere che si valuti la posizione dei propri assistiti alla luce degli elementi fin qui raccolti e specificando che non vi sono elementi tali da consentire una proroga, essendo tutte le attività già espletate. Nella stragrande maggioranza dei casi, però, il giudice concede la proroga richiesta dal pubblico ministero.

P.M.