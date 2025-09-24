mercoledì, Settembre 24, 2025
Omaggio all’arte e alla persona di Pasquale Trani, “artista per caso”

L'arte per passione, il cuore per scelta di vita: l’evento sabato 27 settembre alle ore 19:00 presso “L'angolo dell'arte” a Forio

di Redazione Web
Sabato 27 settembre alle ore 19.00 si terrà presso “L’Angolo dell’Arte” dell’Accademia Musicale Note sul Mare la mostra espositiva di una selezione delle opere di Pasquale Trani, un doveroso omaggio ad un artista e uomo estremamente attivo nella vita artistica e sociale della nostra isola che amava definirsi e firmarsi “Artista per Caso”.

Pasquale Trani, storico fondatore dell’associazione per il comune unico dell’isola d’Ischia, non ha mai smesso di propagandare l’idea e la necessità di creare per l’isola d’Ischia un’unica realtà amministrativa e si è sempre speso in ogni circostanza, anche privata per far giungere agli isolani questo messaggio.

Pasquale era anche un raffinato artista: si autodefiniva “artista per caso”, i suoi quadri – olio su tela – erano esposti in ogni mostra che si organizzasse, insieme ai suoi colleghi: ultima, quella alla casa museo di Serrara Fontana.

Pasquale aveva trovato nell’arte una dimensione intima e personale, un mezzo con cui comunicare emozioni, riflessioni e bellezza. I suoi lavori erano specchio della sua sensibilità e diventavano, per chi li osservava, una finestra aperta sul suo animo autentico e gentile.

La selezione dei quadri è curata dai figli Nadia e Flavio Trani e in coordinazione con i direttori artistici dell’Accademia Musicale Note sul Mare Fabio Bianco e Federica Monti hanno scelto di esporre i lavori presso “L’ Angolo dell’ Arte”  a Forio in Vico I Sant’ Antonio Abate.

La mostra sarà inaugurata sabato 27 settembre alle ore 19.00 in un’amichevole atmosfera ricca di arte, che riporterà alla memoria preziosi ricordi e aneddoti della vita di una persona speciale: Pasquale Trani.
A rendere ancor più magica questa atmosfera le note della pianista Serena Miale con un recital dedicato a Schumann e Ravel.

  Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano.

    Visualizza tutti gli articoli

