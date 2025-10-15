Omaggio ad una poetessa: Nunzia Migliaccio Lavista

Forio si prepara a rendere omaggio a una delle sue voci più autentiche. Mercoledì 22 ottobre, alle ore 19.30, nel suggestivo Chiostro di San Francesco – l’ex municipio del paese – si terrà l’incontro “Omaggio a una poetessa”, dedicato a Nunzia Migliaccio Lavista, figura amata e mai dimenticata della comunità foriana.

L’iniziativa, promossa dall’associazione che da anni si impegna a custodire e valorizzare la memoria culturale del territorio, nasce dal desiderio di condividere, ancora una volta, la ricchezza umana e artistica di Nunzia Migliaccio. La poetessa, scomparsa ma ancora vivissima nel ricordo collettivo, seppe incarnare un raro equilibrio tra introspezione e apertura al mondo, tra esperienza personale e dialogo culturale.

Durante la serata, curata dal dottor Giuseppe Castiglione, saranno letti alcuni tra i più intensi versi della Migliaccio, affidati alle voci di amici e interpreti che l’hanno conosciuta da vicino, tra cui Clementina Petroni. Un momento di poesia e di memoria condivisa, capace di restituire il profilo di una donna che fece della parola un ponte tra le radici isolane e le esperienze maturate oltreoceano, in un continuo dialogo tra Italia e Stati Uniti.

Nunzia Migliaccio Lavista, con la sua discrezione e la sua eleganza, ha lasciato un’eredità che va oltre la pagina scritta. La sua poesia, profonda e luminosa, resta testimonianza di una vita vissuta con intensità e grazia, di una mente aperta e curiosa, di un animo capace di coniugare vita interiore e condivisione autentica.

L’evento si annuncia come un’occasione non solo per ricordare una poetessa, ma per rinnovare un sentimento collettivo: quello di una comunità che, nel nome della cultura e dell’affetto, continua a riconoscersi nei valori e nelle parole di chi ha saputo raccontarla con verità e bellezza.