Omaggio a Maradona, anche Pino Taglialatela nel murales dedicato a “re Diego”

Chi ama non dimentica e, in occasione del murales dedicato a Diego Armando Maradona realizzato da vari writers presso la “fermata Mostra” della Cumana a Fuorigrotta, mai detto fu più appropriato.

Osservando i volti dei grandi della teoria del Napoli c’è anche il nostro Pino Taglialatela, il Batman isolano che tanti cuori azzurri ha fatto battere.

Un bellissimo omaggio cui Pino Taglialatela ha commentato: “Non so chi ringraziare per questa grande manifestazione di stima e affetto. Essere uno dei protagonisti raffigurati sul murales del Napoli per me è un emozione speciale, da pelle d’oca permanente. Grazie Napoli”.