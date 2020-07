Omaggio a Ischia nella notte di Sant’Anna con l’arrivo del Vespucci

Dopo alcuni giorni di contatti con il Comando di bordo ecco la conferma ufficiale. Domenica 26 luglio 2020, in quella che per Ischia rappresenta tradizionalmente la notte più emozionante e attesa di tutto l’anno, l’Amerigo Vespucci – la nave più bella del mondo – saluterà le coste della nostra isola.Un passaggio storico, un riconoscimento importante per Ischia, ma soprattutto per la tradizione di una festa popolare famosa in tutto il mondo. La nave Vespucci è partita dal porto di Livorno lo scorso 29 giugno 2020 per la tradizionale campagna addestrativa con a bordo 106 Allievi della Prima Classe dell’Accademia Navale. Una campagna che prevedeva il giro del mondo e che, proprio a causa dell’emergenza epidemiologica, è stata riprogrammata nel Mediterraneo come dedica “a tutti gli italiani che hanno vissuto un momento così particolare”. Nave Vespucci arriverà nel tardo pomeriggio di domenica 26 luglio e sfilerà lungo le coste dell’isola così da essere visibile a tutta la popolazione e ai nostri turisti da più punti del territorio.Le barche in mare – rispettando le distanze di sicurezza – potranno sfilare al fianco del veliero più bello del mondo, rievocando così la tradizionale festa a mare degli scogli di Sant’Anna.