Omaggiate Pietro Greco! Gli intitoliamo il Liceo? Appello al Ministro Manfredi

Gaetano Manfredi, Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica ha omaggiato la sua morte così: ““Oggi se n'è andato Pietro Greco, giornalista e grande divulgatore scientifico. Abbiamo collaborato per tanti anni. Era un intellettuale raffinato. Il suo ricordo ci spingerà a dare ulteriore impulso alla divulgazione scientifica in Italia”

Gaetano Di Meglio | Ho incontrato Pietro Greco una volta. Con me, in redazione, c’erano Francesco Rispoli e Franco Borgogna. Avevo scritto un articolo sull’importanza di sfruttare l’occasione “UNESCO” dopo un bando della Regione Campania.

Fu un pomeriggio di ricchezza e di bellezza. Purtroppo, poi, il comune di Ischia si dimostrò quello che è e non fece niente se non approvare una inutile delibera di giunta mesi dopo.

Una minuscola parentesi che ci serve per introdurci in questo articolo.

Abbiamo la necessità di omaggiare Pietro Greco e lo dobbiamo fare perché non possiamo girarci dall’altra parte.

E’ vero, Pietro non giocava a pallone. Pietro non portava voti. Pietro era discreto. Ma, Pietro ha mostrato alla sua Ischia (e forse a lui non interessava neanche) la sua grandezza con la sua morte.

Gaetano Manfredi, Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica ha omaggiato la sua morte così: ““Oggi se n’è andato Pietro Greco, giornalista e grande divulgatore scientifico. Abbiamo collaborato per tanti anni. Era un intellettuale raffinato. Il suo ricordo ci spingerà a dare ulteriore impulso alla divulgazione scientifica in Italia”

“Oggi è morto un uomo dolce, timido, gentile, un maestro del giornalismo di scienza. E c’era ancora tanto bisogno di Pietro Greco. Tanto” è il messaggio di cordoglio di Marco Cattaneo, direttore responsabile di “National Geographic Italia”, “Le Scienze”, “Mind” e “National Geographic Traveler”.

“Ma che brutta notizia. Davvero #PietroGreco era un uomo gentile fuori e scintillante di curiosità dentro” invece è quello di Ilaria Capua, direttrice dell’UF One Health Center, dell’università della Florida.

La notizia della sua morte è stata pubblicata dal Corriere della Sera, da La Stampa, da Repubblica per citare i grandi media e da tutti i giornali scientifici della nostra nazione e non solo. Non saremo qui a fare la rassegna stampa, ma tutto questo serve per comprendere quale sia lo spesso professionale e umano di Pietro Greco.

Sarebbe il caso di omaggiare la sua memoria di fare in modo che la figura di Pietro Greco non venga dimenticata.

Certo, Pietro Greco non crea “engagement”, ma ha creato buona informazione e ha dato lustro, davvero, alla nostra terra.

Un primo appello è diretto al sindaco di Barano d’Ischia, Dionigi Gaudioso affinché si trovi un luogo pubblico da intitolare alla memoria del professore.

Un secondo appello, invece, lo vorrei rivolgere alla preside Maria Rosaria Mazzella del Comprensivo “Baldino”, alla preside Assunta Barbieri del Liceo Ischia e alla preside Lucia Monti della SMS Scotti.

La scuola media di Barano non può non avere nella sua disponibilità l’intera collezione degli scritti di Pietro Greco così come non dovrebbe mancare nelle disponibilità dell’indirizzo Scientifico del Liceo Ischia.

Ma, ancora di più, credo che sia quanto mai opportuno, in questi giorni, chiedere alla Regione Campania e al Ministero dell’Istruzione, anche dopo il cordoglio del Ministro, che il “Liceo Ischia” possa intitolarsi “Liceo Pietro Greco”.

L’isola d’Ischia ha l’obbligo di impegnarsi affinché la figura di Pietro Greco non sia dimenticata. Abbiamo un obbligo nei confronti delle generazioni che “verranno” domani. E tutti noi dovremmo avere l’orgoglio di dire che Pietro Greco era un figlio della nostra Ischia. Dimostriamo che non siamo un piccolo mondo e che sappiamo apprezzare la grandezza di “uno di noi”.