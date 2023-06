Olympic Judo Forio, un weekend da campioni!!

Proseguono le bellissime esperienze che gli atleti della ASD Olympic Judo Forio stanno vivendo in giro per l’Italia.

“Siamo a Genova da ieri – ci scrivono – per partecipare al Trofeo Internazionale “Citta’ di Colombo FIJLKAM 2023” , riservato agli atleti Cadetti e Juniores di Judo.

In gara oggi i nostri Cadetti Fabio Mattera, Gianluigi Pesce, Ernesto Veccia e Vittoria Ruggiero. Si sono ben comportati chiudendo la gara dopo aver vinto e perso diversi incontri. Domani domenica 4 giugno Gianfranco Trani e Giulia Bianculli saliranno sul tatami del RDS Stadium di Lungomare Canepa per conquistare quelle medaglie che oggi sono mancate.

In contemporanea sempre domani domenica 4 giugno da Forio partiranno alla volta del PalaVesuvio di Napoli ben 40 piccoli nostri judokas dai 4 agli 11 anni che parteciperanno al Trofeo “JUDO FOR PEACE” organizzato dalla Nippon Napoli Fiamme Oro Polizia di Stato dei F.lli Parlati. Ad accompagnare i numerosissimi bambini circa 50 genitori. Sara’ una Festa dello Sport e del Judo e siamo convinti che i nostri agguerritissimi piccoli judokas foriani possano portare a casa oltre tantissime medaglie anche un bel Trofeo.”

Non mancheremo di tenervi aggiornati sui risultati del judo foriano.