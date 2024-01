Olympic Judo Forio, un fine settimana al top!

Si é appena concluso, per gli allievi della Olympic Judo Forio, un weekend indimenticabile tra i top club italiani di judo.

Ci scrivono: “Siamo di ritorno da Lignano sabbiadoro – Udine . Abbiamo gareggiato con i nostri ragazzi cadetti e juniores al Trofeo Internazionale Alpe Adria dal 26 al 28 gennaio 2024. All’importante circuito agonistico Fijlkam Internazionale erano presenti 263 club di judo in rappresentanza di 6 paesi italiani ed europei. Ben 1083 atleti di cui 766 uomini e 317 donne. I nostri ragazzi foriani hanno ben figurato al cospetto di atleti dotati di un livello tecnico superiore. Siamo riusciti a posizionare il nostro Christian di Maio al 7mo posto nella categoria Juniores +100 kg. Peccato solo per il sorteggio della poule di gara piú complicata, diversamente Christian Di Maio avrebbe di sicuro conquistato una prestigiosa medaglia.

Buone prestazioni ieri per i nostri cadetti Pesce Gianluigi 90 kg, Ruggiero Samuel 46 kg e Mattera Katerina 52 kg. Oltre Di Maio Christian ha ben figurato Ernesto Veccia Juniores 90 kg. Ancora un fine settimana lontano dalla nostra isola d’Ischia. Siamo partiti venerdí 26 gennaio alle prime ore dell’alba a bordo del nostro pullmino e torneremo lunedí 29 alle prime luci dell’alba. Il judo é uno sport molto dispendioso in termini fisici ed economici. Andiamo avanti consapevoli che questa sia la strada da percorrere per far migliorare i nostri ragazzi nello sport e nella vita.

Un ringraziamento speciale al Maestro ed amico Domenico D’Angelo per aver accompagnato e supportato i nostri ragazzi in gara.

Prossimo appuntamento agonistico sabato 3 febbraio qualificazioni regionali Campania in quel di Scafati (Sa) per le finali del campionato italiano cadetti A2 Fijlkam!”