Olympic Judo Forio: staccato il pass per le finali nazionali A2 Fijlkam!

Ancora grandi successi e immensi sorrisi per gli atleti della Olympic Judo Forio.

“Sabato 03 febbraio – ci scrivono – i nostri ragazzi sono stati impegnati a Scafati Sa per le qualificazioni Regionali Campania Molise alle Finali del prossimo Campionato Italiano Cadetti A2 Fijlkam 2024. Ai nastri di partenza al PalaGymnasium di Scafati -Sa- i nostri atleti foriani :

1 – Pesce Gianluigi cat. 90 kg., purtroppo a seguito di un infortunio occorsogli la scorsa settimana al Grand Prix Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro ad Udine era costretto oggi a dare forfait.

2 – Ruggiero Vittoria cat. 44 kg. a seguito di un infortunio non riesce a partecipare alla gara di oggi. Ha voluto comunque esserci per incitare la squadra.

3 – Mattera Katerina cat. 52 kg. si classifica al 3° posto conquista la Medaglia di Bronzo e si qualifica per la Finale del Campionato Italiano prevista i prossimi 24 e 25 febbraio a Policoro -Matera-.

4 – Ruggiero Samuel cat. 46 kg. al termine di ottimi incontri si classifica al 3° posto conquista un ulteriore Medaglia di Bronzo, purtroppo non riesce a staccare il pass per le Finali.

Ancora e per l’ennesima volta atleti foriani del Judo staccano il pass per le Finali dei Campionati Italiani Fijlkam di Categoria. Un continuo ed incessante miglioramento del Judo all’ombra del Torrione. I tantissimi bambini e ragazzi che si iscrivono alle nostre attivita’ vengono avviati ad un percorso di formazione dapprima educativo e successivamente tecnico-sportivo, fino a raggiungere l’agonismo a livello ragionale, nazionale ed europeo.

Guardiamo con fiducia al nostro futuro sportivo ed a quello dei nostri ragazzi. Fondamentale la collaborazione da parte delle famiglie e delle Istituzioni Comunali e scolastiche di Forio con il Sindaco dott. Stani Verde, l’Assessore allo sport Cap. Gianni Mattera e la Preside dell’Istituto Comprensivo dott.ssa De Vita.

E fra due settimane si va a Conegliano -Treviso- per il 35° Grand Prix Internazionale V.Veneto”.