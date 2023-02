Olympic Judo Forio, protagonisti alla finale di Coppa Italia A/2

Continuano i successi dei ragazzi della Olympic Judo Forio.

“E’ sempre un emozione – scrivono i responsabili – ci prepariamo a vivere un’altra Finale Nazionale di Judo. Domani Simone Sbrogna rappresentera’ l’isola d’Ischia ed il Comune di Forio alla Finale A/2 della Coppa ITALIA di Judo Nazionale Fijlkam, che si svolgera’ presso il Centro Olimpico Federale Fijlkam al Lido di Ostia -Roma- In realta’ i Qualificati a questa Fase Finale erano 2 nostri atleti. L’ altro judoka foriano Pasquale Migliaccio non potra’ essere presente per impoetanti impegni lavorativi che lo hanno portato a raggiungere bellissimi traguardi personali.”

In bocca al lupo Ragazzi !!!