OLYMPIC JUDO FORIO: ottime qualificazioni al campionato italiano A2 Fijlkam!

Ancora grandi successi per i ragazzi della ASD Olympic Judo Forio: i nostro atleti si sono qualificato all’importante finale nazionale categoria A2 grazie a importanti vittorie registrate oggi al Palavesuvio.

Ecco gli atleti qualificati:

MATTERA FABIO cat. 60kg – già qualificato di diritto per la finale del campionato italiano A2 che si svolgerà a Taranto il 18 e 19 marzo

PESCE GIANLUIGI cat. 90 kg.

2° Posto Medaglia d’Argento – si qualifica per la finale del campionato italiano A2 che si svolgerà a Taranto il 18 e 19 marzo

RUGGIERO VITTORIA cat. 44 kg. 1° Posto Medaglia d’ Oro – si qualifica per la finale del campionato italiano A2 che si svolgerà a Taranto il 18 e 19 marzo

VECCIA ERNESTO cat. 90 kg.

3° Posto Medaglia di Bronzo – non si qualifica per la Finale pur avendo vinto diversi incontri ed al termine di una bellissima gara in una categoria con tanti forti atleti.

“Purtroppo lo ferma l’incontro “in casa olympic judo forio” con Gianluigi Pesce – ci raccontano – Un abbraccio spettacolare al termine del loro incontro, fra vincitore e vinto, evidenzia ancora di piú l’amicizia ed il rispetto reciproco fra i nostri ragazzi.

Per quanto ci riguarda avevamo gia’ vinto prima di iniziare !!!!

Comunque …. E giusto per ….

3 Judokas 3 Medaglie”.

Complimenti Ragazzi!!!