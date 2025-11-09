Olympic Judo Forio, medaglie e podio al campionato nazionale Csen!



Ancora una medaglia d’argento ed una madaglia di bronzo per gli atleti Olympic Judo Forio, su 11 ragazzi in gara oggi, dai 15 ai 29 anni conquistate dal judo forio ben 8 medaglie!

Ecco i podi:

SBROGNA SIMONE categoria Senior 100 kg. 1° posto campione Nazionale Csen e medaglia Oro.

DI MAIO CHRISTIAN categorie Under 23 e Senior +100 kg. Doppio primo posto campione nazionale csen e doppia medaglia Oro.

CALISE FRANCESCO MATTIA categoria Senior 73 kg 1° posto medaglia Oro, campione nazionale csen e conquista la cintura nera 1° dan csen.

MATTERA FABIO categorie Under 23 e Senior 66 kg. doppia medaglia di Bronzo ed Oro campione nazionale csen.

RUGGIERO VITTORIA categoria Under 23 kg.48 medaglia Oro e campione nazionale csen.

RUGGIERO SAMUEL categoria Cadetti 46 kg. Medaglia Argento.

Buoni piazzamenti per gli altri componenti la squadra olympic judo forio. Nell’ordine :

BARBIERI Emanuel Pio categoria Under 23 .

COCAN Gianmarco categoria Cadetti

ACCINELLI Sara categoria Cadetti.

IACONO Federica categoria Cadetti.

PASCALE DE DONATO Nunzio categoria Cadetti che purtroppo subisce un infortunio tale da fargli abbandonare la gara.

In due giorni di gare il Judo Forio conquista ben 13 medaglie su 21 atleti partecipanti .

“Chiudiamo la classifica società fra le prime 6 d’Italia.

Siamo già in viaggio verso casa, il traghetto previsto per il rientro sara’quello delle 4.10 di lunedi notte in partenza da pozzuoli verso ischia.

Un ringraziamento di cuore va ai ragazzi che si impegnano sempre al massimo delle loro forze ed energie ed ai genitori che supportano in tutto e per tutto i propri figli.

Da dopodomani di nuovo in palestra per preparare i prossimi impegni agonistici. Il 22 e 23 novembre saremo a Follonica -GR- per la Finale del Campionato Italiano Assoluto A2 Fijlkam mentre decine di nostri bambini saranno impegnati al PalaVesuvio per il Trofeo Judo Peace Fijlkam organizzato dalla Nippon Napoli. AVANTI COSI !!!” Ci scrivono mentre sono in viaggio per fare rientro sull’isola.