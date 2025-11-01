sabato, Novembre 1, 2025
SPORT

Olympic Judo Forio, medaglia d’oro e qualificazione per la finale di Follonica!

di Redazione Extra
Ancora grandi emozioni e medaglie per gli atleti della ASD Olympic Judo Forio: arriva in diretta dal tatami la qualificazione alla finale del campionato italiano assoluto A2 Fijlkam Federazione Judo Lotta Karate Arti Marziali!
Simone Sbrogna, infatti, si é classificato al 1mo posto nell’ultima competizione e con la sua medaglia d’oro stacca il pass per la finale di Follonica prevista per il prossimo 23 novembre.
Simone si aggiunge agli altri due finalisti classificati di diritti, vale a dire Christian Di Maio cat. 100kg e Giulia Bianculli cat. 57kg
Ci scrivono: “Da Forio Isola d’Ischia, altri 3 Finalisti nel Campionato Italiano di Judo per eccellenza.
Purtroppo Fabio Mattera non riesce a qualificarsi avendo perso la Finale di oggi per il 3° posto ed il Bronzo. Ci rifaremo a breve, e’ solo questione di mentalita’ da rafforzare ulteriormente.
Ora testa al 40° Campionato Nazionale Csen di Riccione del 8 e 9 novembre prossimi. Saremo presenti a Riccione con oltre 25 atleti”.

