Olympic judo Forio, grande esperienza al XXVIII Torneo Internazionale Alpe Adria

Continuano i grandi successi e le bellissime esperienze dei giovani atleti dell’Olympic Judo Forio.

“Siamo di ritorno da Lignano Sabbiadoro Udine – ci scrivono – Abbiamo partecipato al prestigioso XXVIII ° Torneo Internazionale Alpe Adria Fijlkam 2023. La gara si e’ articolata a partire da Venerdi 27 gennaio fino ad oggi domenica 29 gennaio al Villaggio Olimpico EFA Village di Lignano Sabbiadoro. Ha visto la partecipazione di circa 1.100 judokas dai 15 ai 22 anni provenienti dall’Italia e da Varie Nazioni Europee.”

L’Olympic Judo Forio e’ da anni ormai sempre presente a queste gare di spessore e di livello Internazionale.

“La nostra delegazione – continuano – composta da ben 6 judokas si e’ messa in evidenza riuscendo a piazzare fra le primissime posizioni GIULIA BIANCULLI 7° posto Juniores Under 21 cat. 57 Kg. dopo aver vinto diversi incontri per un pizzico di sfortuna non riesce a conquistare l’accesso alla Finale per la Medaglia di Bronzo. E poi ancora GIANLUIGI PESCE 9° posto Cadetti Under 18 cat. 90 kg. Gli altri judokas Foriani GIANFRANCO TRANI Juniores Under 21 cat. 73 kg. , FABIO MATTERA Cadetti Under 18 cat. 60 kg., ERNESTO VECCIA Cadetti Under 18 cat. 90 kg. e VITTORIA RUGGIERO Cadetti Under 18 cat. 48 kg. Tutti, al termine di incontri spettacolari per intensita’ ed alta qualita’ della gara, si sono piazzati in graduatoria ed ottenuto punti in chiave ranking list. Con grandissimi sacrifici fisici ed economici organizziamo trasferte di piu’ giorni percorrendo l’Italia in lungo ed in largo. Tutto questo lo facciamo per i nostri giovani, per dare loro un opportunita’ di miglioramento e di crescita. Siamo consci di essere sulla buona strada. Next stop il traghetto delle ore 4.10 partenza da Pozzuoli verso Ischia . Alle prime luci dell’alba di domani lunedi 30 gennaio ritorneremo sull’isola d’Ischia a bordo del nostro pullmino Olympic Judo Forio. Tantissimi sacrifici, ma siamo certi che un giorno i nostri giovani ce ne saranno grati.”