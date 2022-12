Olympic Judo Forio, gran successo al Campionato Nazionale!!!

Sabato 3 e domenica 4 dicembre 2022 – 37° Campionato Nazionale CSEN Judo svoltosi a Follonica -GR- . Strepitosa affermazione dell’Olympic Judo Forio gemellata con la societa’ Olimpica Bellizzi -SA- dei Maestri A.Angellotti e P.Iacomino. Portiamo a Forio il 3° Posto Assoluto al Campionato Nazionale Judo su 120 societa’ partecipanti provenienti da tutta Italia e 1.450 atleti . Questi i risultati dei nostri ragazzi divisi per giornate.

Sabato 3 dicembre 2022 in gara gli Esordienti dai 12 ai 14 anni.

“Continuiamo – raccontano – il nostro percorso di crescita. Una giornata infinita. Iniziata alle 02,00 della notte precedente .

Quasi Tutti i nostri Esordienti alla prima Esperienza Agonistica Nazionale.

Medaglia di ARGENTO per Nunzio Pascale De Donato.

Medaglie di BRONZO per Federica Iacono e Samuel Ruggiero.

5° posto per Sara Accinelli, Alessia Cocan, Katerina Mattera.

7° posto per Stefano Mattera, Gianmarco Cocan.”

“L’Olympic Judo Forio – ci raccontano – grazie ai nostri gemellati dell’Olimpica Bellizzi del Maestro Armando Angellotti concludeva la giornata di oggi dedicata agli Esordienti A e B conquistando il 3° Posto su 80 societa’ partecipanti provenienti da tutta Italia

La Direzione Nazionale della gara osservava 1 minuto di Silenzio in Rispetto per le vittime della frana di Casamicciola e l’intero Palazzetto gremito con oltre duemila persone poi applaudiva.

Il Rispetto mostrato all’isola d’Ischia si concretizzava anche nella consegna di una Targa commemorativa dedicata a Noi da parte di Csen (che non mancheremo di esporre insieme al nuovo Trofeo nella palestra a Forio).

Di seguito i risultati di domenica 4 dicembre 2022 con i Cadetti, juniores, senior e master dai 15 ai 50 anni di eta’:

con i cadetti e juniores conquistiamo sul tatami oltre le diverse medaglie anche le Cinture Nere 1° dan Csen .

Chiudiamo la 2 giorni di gare in un Palazzetto PalaGolfo di Follonica gremitissimo di atleti -1.450- judokas giunti da tutta Italia.

Daniel Cocan BRONZO.

Christian Di Maio BRONZO

Vittoria Ruggiero ARGENTO

Cintura Nera 1° dan

Giulia Bianculli ARGENTO Cintura Nera 1° dan

Simone Sbrogna ARGENTO

Cintura Nera 1° dan

Giuseppe Pilato BRONZO

Gianfranco Trani 5° posto.

Gianluigi Pesce 5° posto.

MariaKarol Prota 5° posto.

Ernesto Veccia 7° posto.

Emanuel Barbieri 7° posto.

Francesco Calise 11° posto.

Fabio Mattera chiude fra i primi 20 della sua categoria.

Altro podio oggi per l’Olympic Judo Forio – in gemellaggio con l’Olimpica Bellizzi del Maestro A.Angellotti – conquistiamo il 2° Trofeo del Campionato Nazionale chiudendo al 5° posto su circa 120 societa’ partecipanti provenienti da tutta Italia

COMPLIMENTI A TUTTI I NOSTRI ATLETI, ED UN SENTITO RINGRAZIAMENTO AI Maestri A.Angellotti , P. Iacomino, V.Senatore ed a tutti i Genitori ed Accompagnatori.