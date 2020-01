Olympic Judo Forio, destinazione Roma!

Gli atleti della ASD Olympic Judo Forio sono subito pronti per il primo appuntamento agonistico del nuovo anno 2020.

Ci scrivono: “Partiti direzione Roma Stage Internazionale dei Laghi. Continua la preparazione per i prossimi impegni sportivi del judo Forio. Da domani 03 e fino al 04 gennaio 8 nostri Agonisti saranno impegnati nel prestigioso Stage di inizio anno . La manifestazione vedra’ la partecipazione di circa 1000 judokas provenienti da tutta l’Italia ed alcuni Paesi Europei. Si percorrono tanti km anche durante le festivita’ natalizie per permettere ai nostri ragazzi di avere un confronto continuo con i migliori atleti d’Italia e d’Europa . Solo in questo modo c’e’ la reale possibilita’ di migliorare. In attesa del prossimo impegno sportivo a fine gennaio a Lignano Sabbiadoro -Udine-.”