Olympic Judo Forio, destinazione Lignano Sabbiadoro!

Continuano gli appuntamenti che vedono gli atleti dell’Olympic Judo Forio protagonisti.

” Partiti Direzione Lignano Sabbiadoro Udine – ci scrivono – per partecipare al Gran Prix Internazionale Fijlkam cadetti-juniores. Gara del circuito nazionale fijlkam valida per l’ acquisizione di punti per le prossime finali dei campionati italiani. La nostra delegazione e’ composta da 9 atleti, tecnici ed accompagnatori. Siamo partiti alle prime luci dell’alba a bordo del nostro pullmino per raggiungere la lontana localita’ in terra Friuli Venezia Giulia. In bocca al lupo ai nostri Simone Sbrogna, Francesco di Spigna, Francesco Calise, Sara di Spigna, Mara Garofalo, Giulia Bianculli e Maria Verde.”