Olympic Judo Forio corsara: pioggia di medaglie e piazzamenti!

Continuano i successi targati Olympic judo Forio conquistati sui tatami più prestigiosi.
La società isolana, infatti, si é classificata al terzo posto (su 45 società partecipanti) nella speciale classifica delle società Fijlkam Campania e Molise per il campionato Regionale Esordienti ed ha conquistato ben 9 medaglie su 14 atleti.
Ed ancora Olympic Judo Forio é la 2° società Fijlkam Campania e Molise per le qualificazioni alle finali Junior di Bari dei prossimi 27 e 28 marzo.
” Sono ben due i nuovi trofei da aggiungere al ricco palmares della squadra – ci scrivono ancora emozionato per l’ottima prestazione – e in più abbiamo ben 5 finalisti fra cadetti e Juniores alle finali fijlkam di Torino e Bari. Senza contare le splendide 4 medaglie conquistate dai cadetti e junior”.
I RISULTATI DEGLI ESORDIENTI :
▪️Campionessa Regionale FIjlkam Esordienti ORO – VERDE Francesca
▪️Campione Regionale Fijlkam Esordienti ORO – PATALANO Ian
▪️Campione Regionale Fijlkam Esordienti ORO – IACONO Domenico
▪️V.Campione Regionale Fijlkam Esordienti ARGENTO – VERDE Matteo
▪️BRONZO – DE DONATO Giancarmine
▪️BRONZO – FARINA Innocenzo
▪️BRONZO – DE SIANO Nicolo’
▪️BRONZO – DELLA SPERANZA Ciro
▪️5° classificati ACCINELLI Davide, LISHINSKY Pavlo, ARCAMONE Crescenzo.
▪️7° classificati PICCIOCCHI Antonio, LUONGO Antonio, CANTELMO Andrea.
I RISULTATI DEI CADETTI
▪️SAMUEL RUGGIERO 1° CLASSIFICATO ORO, STACCA IL PASS PER LA FINALE DEL CAMPIONATO ITALIANO A2 DI TORINO del 21 e 22 Marzo pv.
▪️SARA ACCINELLI 5° CLASSIFICATA , SI FERMA AI PIEDI DEL PODIO DOPO AVER DISPUTATO LA FINALE PER IL BRONZO STACCA COMUNQUE IL PASS PER LA FINALE DEL CAMPIONATO ITALIANO A2 DI TORINO del 21 e 22 Marzo pv.
▪️COCAN GIANMARCO PERDE ENTRAMBI GLI INCONTRI CAT. 60 KG. NON RIESCE A QUALIFICARSI PER LA FINALE DI TORINO.
I RISULTATI DEGLI JUNIOR
▪️VECCIA Ernesto ORO
▪️RUGGIERO Vittoria ORO
▪️MATTERA Fabio BRONZO
TUTTI QUALIFICATI PER LA FINALE DEL CAMPIONATO ITALIANO JUNIORES di Bari del 28 e 29 Marzo.
I RISULTATI SOCIETA’
OLYMPIC JUDO FORIO
Campionato Regionale Esordienti 3° SOCIETA’ CLASSIFICATA SU 45 SOCIETA’ PROVENIENTI DALLA CAMPANIA E DAL MOLISE.
2° POSTO SOCIETA’ PER LE QUALIFICAZIONI JUNIORES