domenica, Febbraio 22, 2026
Olympic Judo Forio corsara: pioggia di medaglie e piazzamenti!

di Redazione Extra
Continuano i successi targati Olympic judo Forio conquistati sui tatami più prestigiosi.
La società isolana, infatti, si é classificata al terzo posto (su 45 società partecipanti) nella speciale classifica delle società Fijlkam Campania e Molise per il campionato Regionale Esordienti ed ha conquistato ben 9 medaglie su 14 atleti.
Ed ancora Olympic Judo Forio é la 2° società Fijlkam Campania e Molise per le qualificazioni alle finali Junior di Bari dei prossimi 27 e 28 marzo.
” Sono ben due i nuovi trofei da aggiungere al ricco palmares della squadra – ci scrivono ancora emozionato per l’ottima prestazione – e in più abbiamo ben 5 finalisti fra cadetti e Juniores alle finali fijlkam di Torino e Bari. Senza contare le splendide 4 medaglie conquistate dai cadetti e junior”.


I RISULTATI DEGLI ESORDIENTI :

▪️Campionessa Regionale FIjlkam Esordienti ORO – VERDE Francesca

▪️Campione Regionale Fijlkam Esordienti ORO – PATALANO Ian

▪️Campione Regionale Fijlkam Esordienti ORO – IACONO Domenico

▪️V.Campione Regionale Fijlkam Esordienti ARGENTO – VERDE Matteo

▪️BRONZO – DE DONATO Giancarmine

▪️BRONZO – FARINA Innocenzo

▪️BRONZO – DE SIANO Nicolo’

▪️BRONZO – DELLA SPERANZA Ciro

▪️5° classificati ACCINELLI Davide, LISHINSKY Pavlo, ARCAMONE Crescenzo.

▪️7° classificati PICCIOCCHI Antonio, LUONGO Antonio, CANTELMO Andrea.

I RISULTATI DEI CADETTI
▪️SAMUEL RUGGIERO 1° CLASSIFICATO ORO, STACCA IL PASS PER LA FINALE DEL CAMPIONATO ITALIANO A2 DI TORINO del 21 e 22 Marzo pv.

▪️SARA ACCINELLI 5° CLASSIFICATA , SI FERMA AI PIEDI DEL PODIO DOPO AVER DISPUTATO LA FINALE PER IL BRONZO STACCA COMUNQUE IL PASS PER LA FINALE DEL CAMPIONATO ITALIANO A2 DI TORINO del 21 e 22 Marzo pv.

▪️COCAN GIANMARCO PERDE ENTRAMBI GLI INCONTRI CAT. 60 KG. NON RIESCE A QUALIFICARSI PER LA FINALE DI TORINO.

I RISULTATI DEGLI JUNIOR
▪️VECCIA Ernesto ORO
▪️RUGGIERO Vittoria ORO
▪️MATTERA Fabio BRONZO

TUTTI QUALIFICATI PER LA FINALE DEL CAMPIONATO ITALIANO JUNIORES di Bari del 28 e 29 Marzo.

I RISULTATI SOCIETA’
OLYMPIC JUDO FORIO
Campionato Regionale Esordienti 3° SOCIETA’ CLASSIFICATA SU 45 SOCIETA’ PROVENIENTI DALLA CAMPANIA E DAL MOLISE.
2° POSTO SOCIETA’ PER LE QUALIFICAZIONI JUNIORES

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

