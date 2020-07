Olympic Judo Forio, con Massimo Parlati tra “Sport e Legalità”

Come noto Il covid 19 ha interrotto bruscamente le attivita’ sportive di tante associazioni. Tra queste anche quelle dell’olympic judo Forio. La societa’ judoistica foriana e’ pero’ gia’ da tempo al lavoro per programmare le linee guida della ripresa delle normali attivita’ che avverranno a partire dal prossimo mese di settembre. Proprio in questa ottica ha ospitato durante l’ultimo fine settimana – con la gentile e fattiva collaborazione della CastHotels dei F.lli Castiglione che da sempre segue con attenzione ed entusiasmo le attivita’ dell’Olympic Judo Forio- il Maestro Massimo PARLATI Tecnico della Nazionale Italiana di Judo alle recenti Universiadi 2019 appartenente al Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro della Polizia Di Stato ed il Tecnico della Nippon Napoli Domenico D’Angelo. E’ stato quindi gia’ programmato di organizzare e promuovere a partire dai prossimi mesi, una serie di incontri con le scolaresche isolane denominati “SPORT E LEGALITA’ ” .

Come gia’ avvenuto nel corso degli ultimi anni, anche per il prossimo anno sportivo 2020-2021 gli atleti dell’Olympic Judo Forio potranno allenarsi presso la Palestra della Caserma “N.Bixio” della Polizia di Stato al Monte di Dio a Napoli unitamente agli atleti della Sezione Giovanile delle Fiamme Oro e della Nippon Ponticelli dei fratelli Raffaele e Massimo Parlati. Intanto i nostri atleti agonisti hanno gia’ ripreso la preparazione atletica in vista delle numerose gare Nazionali previste a breve. – Tanti kilometri di corsa sull’asfalto delle strade foriane ed isolane per recuperare la forma agonistica perduta a causa del coronavirus -.

“STIAMO TORNANDO PIU’ MOTIVATI CHE MAI PER PORTARE FORIO I VERTICI DEL JUDO ITALIANO ” questo il messaggio dei ragazzi dell’Olimpic Judo Forio.