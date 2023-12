Olympic Judo Forio, cintura nera per Simone Sbrogna!

Con determinazione e spirito di sacrificio gli atleti della Olympic Judo Forio continuano a conquistare successi sul tatami

“Domenica 17 dicembre, in trasferta al Centro Olimpico Regionale Campania POMILIA a Pomigliano d’Arco, il nostro atleta Simone Sbrogna ha sostenuto e superato l’Esame per l’acquisizione della Cintura Nera 1° dan di Judo Fijlkam – ci scrivono – Intense settimane di preparazione in palestra a S.Caterina a Forio hanno permesso al nostro atleta di affrontare e superare brillantemente il difficile esame. Ad accompagnarlo in coppia per l’esame un altro nostro atleta agonista Gianfranco Trani. In settimana a Forio all’interno della palestra Adriana Serpico a S.Caterina festeggeremo l’ulteriore importante traguardo. E che sia solo l’inizio per Simone Sbrogna. Intanto pensiamo gia’ al prossimo impegno agonistico.

I prossimi 28,29 e 30 dicembre parteciperemo al Randori Day presso il PalaVesuvio di Ponticelli (Na) per affrontare i piú forti judokas italiani”.