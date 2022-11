Olympic JUDO Forio, che successo a Velletri!

Pioggia di medaglie nell’ennesimo week end di gare agonistiche di livello per l’Olympic Judo Forio.

“Con 9 ragazzi foriani dai 15 ai 21 anni – ci raccontano i Maestri che seguono i ragazzi nella loro preparazione – abbiamo preso parte al Trofeo Agonisti Csen a Velletri -Roma- . Siamo partiti sabato 19 novembre a bordo del nostro pullmino verso il PalaBandinelli di Velletri per partecipare alla Gara Nazionale Csen. Questi i piazzamenti dei nostri ragazzi:

Christian Di Maio Cadetti cat. +90 kg. 1° Classificato e Medaglia d’Oro

Simone Sbrogna Juniores cat. 100 kg. 2° Classificato e Medaglia d’Argento

Giulia Bianculli Juniores cat. 63 kg. 2° Classificata e Medaglia d’Argento

Ernesto Veccia Cadetti cat. 90 kg. 3° Classificato e Medaglia di Bronzo

Gianfranco Trani Cadetti cat. 73 Kg. 5°Classificato

Francesco Calise Juniores cat. 73 kg. 5°Classificato

Barbieri Emanuel Pio Juniores cat. 73 Kg.

5° Classificato

Fabio Mattera Cadetti cat. 60 Kg. 7°classificato

Gianluigi Pesce Cadetti cat. 90 kg. 7°Classificato

Complimenti ai ragazzi per il risultato raggiunto. L’Olympic Judo Forio chiude la Classifica Societa’ al 7° Posto su circa 40 societa’ partecipanti da tutta Italia.

Da domani, al lavoro in palestra per preparare il prossimo appuntamento agonistico di sabato 26 Novembre PalaVesuvio Napoli per il Campionato Regionale Campania Molise Fijlkam 2022 Cadetti – Juniores.”