Olympic JUDO Forio, che successo a Velletri!

Pioggia di medaglie nell’ennesimo week end di gare agonistiche di livello per l’Olympic Judo Forio.
“Con 9 ragazzi foriani dai 15 ai 21 anni – ci raccontano i Maestri che seguono i ragazzi nella loro preparazione – abbiamo preso parte al Trofeo Agonisti Csen a Velletri -Roma- . Siamo partiti sabato 19 novembre a bordo del nostro pullmino verso il PalaBandinelli di Velletri per partecipare alla Gara Nazionale Csen. Questi i piazzamenti dei nostri ragazzi:
Christian Di Maio Cadetti cat. +90 kg. 1° Classificato e Medaglia d’Oro
Simone Sbrogna Juniores cat. 100 kg. 2° Classificato e Medaglia d’Argento
Giulia Bianculli Juniores cat. 63 kg. 2° Classificata e Medaglia d’Argento
Ernesto Veccia Cadetti cat. 90 kg. 3° Classificato e Medaglia di Bronzo
Gianfranco Trani Cadetti cat. 73 Kg. 5°Classificato
Francesco Calise Juniores cat. 73 kg. 5°Classificato
Barbieri Emanuel Pio Juniores cat. 73 Kg.
5° Classificato
Fabio Mattera Cadetti cat. 60 Kg. 7°classificato
Gianluigi Pesce Cadetti cat. 90 kg. 7°Classificato
Complimenti ai ragazzi per il risultato raggiunto. L’Olympic Judo Forio chiude la Classifica Societa’ al 7° Posto su circa 40 societa’ partecipanti da tutta Italia.
Da domani, al lavoro in palestra per preparare il prossimo appuntamento agonistico di sabato 26 Novembre PalaVesuvio Napoli per il Campionato Regionale Campania Molise Fijlkam 2022 Cadetti – Juniores.”
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