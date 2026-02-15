domenica, Febbraio 15, 2026
type here...
SPORT

OLYMPIC JUDO FORIO, che emozioni al Grand Prix Internazionale del Veneto Fijlkam Junior Senior

di Redazione Extra
Gli ultimi articoli
pubblicità elettorale


Altra lunghissima trasferta in giro per l’Italia per l’Olympic Judo Forio.
“Ieri – ci scrivono – 14 febbraio siamo stati impegnati nell’importante appuntamento agonistico nazionale fijlkam.
Christian di Maio arriva fino alla Finale per il Bronzo disputandola e perdendo con un Marocchino. Si ferma ai piedi del podio.
5° posizione per Di Maio che si conferma comunque fra i primi della sua categoria in Italia e va a rafforzare la terza posizione italiana in ranking.
Simone Sbrogna disputa diversi incontri arrivando in finale di poule, poi causa infortunio e’ costretto a cedere negli incontri successivi (come sempre un leone ed un leader ha voluto continuare a tutti i costi la gara) chiudendo comunque nelle prime 10 posizioni.
Per Ernesto Veccia buona prestazione.
Fabio Mattera, il virus influenzale non lo fa praticamente salire sul tatami.
Maciniamo ogni fine settimana centinaia di Kilometri per far crescere i nostri ragazzi . Tantissimi sacrifici da parte di tutti, staff, ragazzi e famiglie”.


Ed intanto i nostri amici sono già proiettati al prossimo week-end agonistico Fijlkam Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali con le Qualificazioni al Campionato Italiano Cadetti, Junior ed il Campionato Regionale Campania Esordienti con gli atleti:

▪️MATTERA Fabio
▪️VECCIA Ernesto
▪️RUGGIERO Vittoria
▪️COCAN Gianmarco
▪️RUGGIERO Samuel
▪️ACCINELLI Sara
▪️VERDE Francesca
▪️PICCIOCCHI Antonio
▪️CANTELMO Andrea
▪️DE SIANO Nicolo’
▪️FARINA Innocenzo
▪️DE DONATO Giancarmine
▪️ARCAMONE Crescenzo
▪️DELLA SPERANZA Ciro
▪️LISCHINSKY Pavlo
▪️LUONGO Antonio
▪️VERDE Matteo
▪️VERDE Vito
▪️ACCINELLI Davide
▪️IACONO Domenico
▪️PATALANO Ian

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos