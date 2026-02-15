OLYMPIC JUDO FORIO, che emozioni al Grand Prix Internazionale del Veneto Fijlkam Junior Senior



Altra lunghissima trasferta in giro per l’Italia per l’Olympic Judo Forio.

“Ieri – ci scrivono – 14 febbraio siamo stati impegnati nell’importante appuntamento agonistico nazionale fijlkam.

Christian di Maio arriva fino alla Finale per il Bronzo disputandola e perdendo con un Marocchino. Si ferma ai piedi del podio.

5° posizione per Di Maio che si conferma comunque fra i primi della sua categoria in Italia e va a rafforzare la terza posizione italiana in ranking.

Simone Sbrogna disputa diversi incontri arrivando in finale di poule, poi causa infortunio e’ costretto a cedere negli incontri successivi (come sempre un leone ed un leader ha voluto continuare a tutti i costi la gara) chiudendo comunque nelle prime 10 posizioni.

Per Ernesto Veccia buona prestazione.

Fabio Mattera, il virus influenzale non lo fa praticamente salire sul tatami.

Maciniamo ogni fine settimana centinaia di Kilometri per far crescere i nostri ragazzi . Tantissimi sacrifici da parte di tutti, staff, ragazzi e famiglie”.



Ed intanto i nostri amici sono già proiettati al prossimo week-end agonistico Fijlkam Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali con le Qualificazioni al Campionato Italiano Cadetti, Junior ed il Campionato Regionale Campania Esordienti con gli atleti:

▪️MATTERA Fabio

▪️VECCIA Ernesto

▪️RUGGIERO Vittoria

▪️COCAN Gianmarco

▪️RUGGIERO Samuel

▪️ACCINELLI Sara

▪️VERDE Francesca

▪️PICCIOCCHI Antonio

▪️CANTELMO Andrea

▪️DE SIANO Nicolo’

▪️FARINA Innocenzo

▪️DE DONATO Giancarmine

▪️ARCAMONE Crescenzo

▪️DELLA SPERANZA Ciro

▪️LISCHINSKY Pavlo

▪️LUONGO Antonio

▪️VERDE Matteo

▪️VERDE Vito

▪️ACCINELLI Davide

▪️IACONO Domenico

▪️PATALANO Ian