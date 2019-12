Olympic Judo Forio, bloccati in terraferma e ospitati dalla Nippon Napoli

Ci scrivono dalla ASD Olympic Judo Forio: “Olympic Judo Forio… sacrifici su sacrifici per inseguire sogni!!! “Siamo partiti dall’isola d’Ischia ieri 21 dicembre e abbiamo partecipato ad una importante e storica gara del judo campano Fijlkam, il Memorial Iavazzo, dove abbiamo ottenuto un brillante risultato conquistando il trofeo della società come 2° classificati. Tutto cio’ ci rende orgogliosi del lavoro sinora svolto.

Eppure oggi 22 dicembre quasi a 48 ore dalla partenza dall’isolaverde siamo ancora bloccati a Napoli!!! 25 persone che non riescono a rientrare sull’isola d’Ischia per causa di forza maggiore. Ovviamente quindi, cosa c’e’ da scrivere di particolare? C’e’ da scrivere del judo e di tutto cio’ che rappresenta questo sport e le persone che gravitano in questo mondo fatto di regole, rispetto ed in questo caso di amicizia e solidarietà.

Ecco, quindi che i protagonisti non siamo più noi della Olympic Judo Forio bloccati a Napoli,ma i protagonisti sono due maestri di judo Raffaele Parlati -Nippon Napoli- e Domenico Salernitano- il Rio di Angri- che appresa la notizia dell’interruzione dei collegamenti marittimi hanno immediatamente aperto le porte dei rispettivi centri sportivi per fornirci opportuno riparo!!! Siamo ancora alla Nippon Napoli e ci staremo fino a quando potremo fare ritorno sull’isola d’Ischia !!! Grazie Raffaele Parlati grazie Domenico Salernitano… Grazie judo !!!”