Olympic Judo Forio, ancora medaglie al campionato nazionale Csen di Riccione!

Nell’ultima giornata di campionato arrivano, per i giovani atleti della Olympic Judo Forio, altre due medaglie!

“Anche oggi un’intera giornata trascorsa al PlayHall di Riccione con i nostri Cadetti ed Under 23 – ci scrivono – Abbiamo conquistato altre 2 Medaglie che vanno ad aggiungersi alle 8 Medaglie della giornata di ieri”.

Sono saliti sul podio:

MATTERA FABIO Cadetti cat. 66 kg. 3° Posto MEDAGLIA BRONZO. La categoria 66 kg. con circa 30 atleti da tutta Italia.

SBROGNA SIMONE Under 23 cat. 100 kg. 3° Posto MEDAGLIA BRONZO. La categoria 100 kg. con tanti forti judokas da tutta Italia.

Gli altri piazzamenti dell’Olympic Judo Forio con :

PESCE GIANLUIGI Cadetti cat. 90 kg 9° Posto

TRANI GIANFRANCO Under 23 cat. 73 kg. 7° Posto. La categoria con circa 30 atleti da tutta Italia.

BARBIERI EMANUEL Under 23 (prima fascia) cat. 73 kg. 7° Posto.

“Ora, ci attende il ritorno a Forio – aggiungono – Partiremo con molta probabilità da Pozzuoli questa notte alle 4.10. Tantissimi sacrifici per portare avanti la nostra disciplina. Una passione che va oltre ogni sacrificio fisico e mentale. Chi non ci crede puo’ chiedere ai genitori che ci accompagnano e supportano in giro per l’Italia.

Domani in palestra a Forio un altro Trofeo si aggiungerà ai numerosi altri già conquistati. E CHI SI FERMA !!!”

IL RIEPILOGO

38° CAMPIONATO NAZIONALE JUDO CSEN

TROFEO 3° SOCIETA’ CLASSIFICATA

MATTERA GIULIANO ORO

MATTERA KATERINA ORO

PATALANO RENEE ORO

IACONO FEDERICA ARGENTO

TOADER VITTORIA ARGENTO

ACCINELLI SARA ARGENTO

MANZI ANTONIO BRONZO

MATTERA FRANCESCO BRONZO

MATTERA FABIO BRONZO

SBROGNA SIMONE BRONZO

PICCIOCCHI CARMINE 7° POSTO.

COCAN GIANMARCO 7° POSTO.

TRANI GIANFRANCO 7° POSTO.

BARBIERI EMANUEL 7° POSTO.

PESCE GIANLUIGI 9° POSTO.