Olympic Judo Forio, al via la preparazione per gli appuntamenti di settembre

“Al mio via scatenate l’inferno”. Come nel film il Gladiatore, i judoka della ormai affermata fucina di piccoli campioni di judo del comune di Forio, hanno risposto all’appello del loro maestro Maurizio Bianculli per la ripresa delle attività sportiva dell’Olympic Judo Forio. Qualcuno addirittura ancora in costume, si sono presentati, lo scorso martedì, al primo allenamento che apre l’anno agonistico 2022/2023. Questo la dice lunga sullo spirito sportivo creato negli anni da questa realtà ormai radicata sull’isola, disciplina che balza con i suoi numeri tra i primi posti per praticanti delle varie attività sportive dell’isola verde. Una lezione di preparazione tanto per dare una smossa ai ragazzi, già pronti per la loro prima trasferta del prossimo 10 settembre a Roma per uno stage, diretto dal campione olimpico Fabio Basile presso il centro sportivo dei fratelli Lattanzi. Questo é solo il primo di una lunga serie di appuntamenti programmati del club foriano. Alla seduta di allenamento non è voluto mancare il maestro Mimmo D’Angelo, collaboratore della società Nippon Club di Napoli.

“Il tecnico partenopeo – ci raccontano -, sostenitore affezionato della nostra realtà, sogna per i nostri ragazzi e insieme al suo amico Maurizio Bianculli una medaglia importante per gli atleti di Forio ormai maturi per un salto di qualità grazie alla preparazione tecnica del loro maestro e dello staff Olympic Judo Forio.

Un grazie agli amministratori che daranno anche per quest’anno la possibilità di fare judo agli oltre 130 ragazzi della nostra comunità, senza però dimenticare l’istituzione scolastica della scuola S. Caterina per la loro disponibilità in quanto sostenitori dei valori dello sport ma soprattutto del judo.

Allora che siano aperte le danze per questa nuova annata sportiva, lo sport con i suoi valori per la crescita dei nostri ragazzi facendo largo ai sogni e che nulla è nessuno li potrà spegnere.”