Olympic JUDO Forio: 7 atleti, 7 medaglie!

Domenica 27 Novembre 2022 al PalaVesuvio Napoli si é tenuto il Campionato Regionale Campania Cadetti Junior FIJLKAM. Olympic judo Forio Vince per il 2° anno consecutivo il Campionato Regionale . Questi i risultati :

7 ATLETI 7 MEDAGLIE

SIMONE SBROGNA. ORO

CAMPIONE REGIONALE . GIULIA BIANCULLI. ORO

CAMPIONESSA REGIONALE GIANFRANCO TRANI. ORO CAMPIONE REGIONALE CHRISTIAN DI MAIO. ORO CAMPIONE REGIONALE FABIO MATTERA. ORO CAMPIONE REGIONALE VITTORIA RUGGIERO. ORO CAMPIONESSA REGIONALE. GIANLUIGI PESCE. ARGENTO. V.CAMPIONE REGIONALE.

PER IL 2° ANNO CONSECUTIVO OLYMPIC JUDO FORIO SI AGGIUDICA IL CAMPIONATO REGIONALE FIJLKAM CADETTI JUNIORES 2022.

COMPLIMENTI AI NOSTRI RAGAZZI !!!

“Un Ringraziamento Particolare – scrivono i Maestri – al Maestro A.Angellotti che ha supportato tecnicamente i nostri Ragazzi .

Commovente, poi, il momento in cui l’intero PalaVesuvio ha dedicato 1 minuto di silenzio in ricordo ed in rispetto delle vittime della frana di Casamicciola.”