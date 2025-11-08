Olympic Judo Forio, 5 medaglie nella prima giornata del 40mo campionato csen!

Arrivano ottime notizie da Riccione, dove sono in corso le gare del 40mo campionato nazionale Csen. Sul tatami gli atleti della Olympic Judo Forio macinano successi su successi!!
La giornata di oggi é stata dedicata agli Esordienti. Di seguito i risultati degli atleti del Judo Forio.
Dieci ragazzi in gara per un bottino di 5 medaglie conquistate
ESORDIENTI A – B
PICCIOCCHI Carmine cat. 66 kg. 2° posto e Medaglia d’Argento
IACONO Domenico cat. 60 kg. 2° posto e Medaglia d’Argento
ACCINELLI Davide cat. 60 kg. 3° posto e Medaglia di Bronzo
LUONGO Antonio cat. 40 kg. 3° posto e Medaglia di Bronzo
PATALANO Renee’ cat. 52 kg. 3° posto e Medaglia di Bronzo
ARCAMONE Crescenzo cat. 45 kg. 9° classificato
LISHINSKY Pavlo cat. 45 kg. 9° classificato
VERDE Vito cat. 60 kg. 5° classificato
PATALANO Ian cat. 50 kg. 7° classificato
DELLA SPERANZA Ciro cat. 42 kg. 5° classificato.
Domani, sarà la volta delle categorie Cadetti, Under 23 e Seniores.
Il Judo Forio sarà in gara con 11 Atleti.