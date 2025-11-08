Olympic Judo Forio, 5 medaglie nella prima giornata del 40mo campionato csen!

Arrivano ottime notizie da Riccione, dove sono in corso le gare del 40mo campionato nazionale Csen. Sul tatami gli atleti della Olympic Judo Forio macinano successi su successi!!

La giornata di oggi é stata dedicata agli Esordienti. Di seguito i risultati degli atleti del Judo Forio.

Dieci ragazzi in gara per un bottino di 5 medaglie conquistate

ESORDIENTI A – B

PICCIOCCHI Carmine cat. 66 kg. 2° posto e Medaglia d’Argento

IACONO Domenico cat. 60 kg. 2° posto e Medaglia d’Argento

ACCINELLI Davide cat. 60 kg. 3° posto e Medaglia di Bronzo

LUONGO Antonio cat. 40 kg. 3° posto e Medaglia di Bronzo

PATALANO Renee’ cat. 52 kg. 3° posto e Medaglia di Bronzo

ARCAMONE Crescenzo cat. 45 kg. 9° classificato

LISHINSKY Pavlo cat. 45 kg. 9° classificato

VERDE Vito cat. 60 kg. 5° classificato

PATALANO Ian cat. 50 kg. 7° classificato

DELLA SPERANZA Ciro cat. 42 kg. 5° classificato.

Domani, sarà la volta delle categorie Cadetti, Under 23 e Seniores.

Il Judo Forio sarà in gara con 11 Atleti.