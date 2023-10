Olympic Judo Forio, 4 atleti in gara: 4 medaglie!

Domenica 29 ottobre 2023 si sono svolte le qualificazioni per la Finale del Campionato Italiano Esordienti Fijlkam 2023 e giungono ottime notizie dal Palavesuvio di Ponticelli, dove l’Olympic Judo Forio é presente con 4 atleti in gara e conquista 4 medaglie (1 Oro e 3 Argenti )!

Ecco gli atleti:

MATTERA Katerina Vincitrice della categoria 52 kg. conquista l’Oro.

TOADER Vittoria Argento categoria 52 kg.

ACCINELLI Sara Argento categoria 48 kg.

RUGGIERO Samuel Argento cat. 38 kg.

Giovani atleti che, in virtu’ di tali risultati, si qualificano per la Finale del Campionato Italiano Esordienti A2 che si terrà a Riccione i prossimi 11 e 12 Novembre le due atlete Mattera Katerina e Toader Vittoria.

“Il nostro progetto di continuità sportiva sul territorio isolano di Forio continua. Sono oramai quasi 10 anni che tantissimi nostri ragazzi disputano le Finali dei Campionati Italiani di tutte le categorie Fijlkam e con ottimi risultati.

Il calendario agonistico continua nei prossimi mesi, ancora una volta a bordo del nostro pullmino saremo in giro per l’Italia, previste anche gare Europee” dichiarano i responsabili dell’Olympic Judo Forio.