Oltre il bar, Giovanni | #4WD

Giovanni è un uomo, un marito, un padre, un nonno. Ma è anche un barman, scrupolosissimo nel suo lavoro, serio, educato, disponibile, gentile. Ma soprattutto responsabile.

Nei giorni del coronavirus, anche i pubblici esercizi ischitani sembrano risentirne. E quello dove lavora Giovanni, già di suo, vive vicissitudini che vanno ben oltre la crisi del momento e la sua enorme e consolidata tradizione.

L’altroieri, domenica, mia moglie, i nostri due amici Silvia e Michele ed io, verso le 12.30, eravamo gli unici avventori alla cassa prima e al banco poi. Sembrava un quadro spettrale, considerato che quello stesso bar, fino a poco tempo fa, rappresentava il punto d’incontro e di ritrovo di tutta la cittadinanza ad ogni ora del giorno. Di domenica, poi…

Giovanni, solo anche lui dietro quel lunghissimo banco, avrebbe potuto mostrare tutto il suo sconcerto misto alla tristezza di una situazione difficile. E invece, non ci ha pensato due volte a sfoderare il migliore dei suoi sorrisi, accogliendoci come dei re e regalandoci, insieme a due ottimi caffè, un americanino che solo a vederlo faceva gola e un aperitivo insolitamente luculliano, dieci minuti di gioia assoluta e condivisa; quella che ogni essere umano, specialmente quando veste i panni del turista ma che è proprio niente male anche da indigeno, dovrebbe ritrovare in ciascuno dei suoi interlocutori nella destinazione vacanziera che ha prescelto.

Giovanni è stato super professionale per noi, ma anche e principalmente per la sua azienda, che ha dimostrato di amare sul serio come una seconda famiglia al punto da rivelarci di trasgredire affettuosamente, a volte, qualche disposizione ricevuta dal “capo”, ben sapendo di fargli del bene accontentando al meglio una clientela che, nonostante tutto, è affezionata a quel “marchio” rispettato e ammirato da tutti.

Anche Giovanni, a pieno titolo, è parte integrante di un’Ischia che ci piace tanto e di cui c’è decisamente bisogno, oggi più che mai.