Oltre Calise… il diluvio? | #4WD

Le voci su una possibile uscita di scena della famiglia Calise dalle note, omonime attività di food and beverage tra Ischia e Casamicciola sono diventate di gran lunga più insistenti negli ultimi giorni, forti anche del cartello CHIUSO PER FERIE affisso all’esterno della sede principale di Piazza degli Eroi. In tanti stanno azzardando le ipotesi più disparate, magari neppure totalmente prive di fondamento, ma troppo spesso date ingiustamente per scontate alla luce del fatto che nulla di concreto sia ancora accaduto. A tutti i livelli.

Non mi appassiona (piuttosto mi addolora) scrivere di qualcosa che rappresenta di certo una pena per chi la sta vivendo in prima persona; e neppure tessere inutili lodi a mo’ di epitaffio per i protagonisti. Mi interessa, invece, analizzare in questo mio piccolo spaccato quotidiano l’aspetto squisitamente sociologico di questa vicenda: nello specifico, il confine sottile tra l’onnipresente gossip di paese ischitano sui guai altrui e il reale interesse dei nostri concittadini verso le sorti di uno dei nomi più belli e rispettabili della nostra economia locale.

Le due chiavi di lettura si fondono in pessima armonia. Se, infatti, l’analisi fosse squisitamente socio-economica, avremmo dovuto rilevare senza dubbio sdegno maggiore verso strutture come i Giardini Poseidon, rimasti chiusi per l’intera stagione lasciando a casa all’incirca un centinaio di disoccupati, pur non avendo alcuna preoccupante massa debitoria che, oltre il Covid, suggerisse l’opportunità della mancata apertura 2020. Parimenti, se si trattasse di puro e semplice affetto verso il Cavalier Emiddio e le sue sorelle, in tanti eviterebbero di esporsi con dichiarazioni azzardate e spesso fuori luogo.

C’è un unico dato di cui tener conto: semmai dovesse crollare un monumento del genere, un vero effetto domino metterebbe a nudo e in discussione un’intera generazione di imprenditori ischitani. Ma di questo, a quanto pare, nessuno sembra preoccuparsi.