Oltre 90 mila passeggeri in due settimane. L’impegno della Guardia Costiera

Tra il ponte del 25 aprile e quello del 1° maggio, Ischia ha vissuto un’intensa ondata di presenze, confermandosi ancora una volta meta prediletta per le vacanze di primavera. I dati parlano chiaro: da mercoledì 23 aprile a lunedì 5 maggio, solo nel porto di Ischia si sono registrati 68.113 arrivi di passeggeri e 5.207 veicoli, a cui si aggiungono 455 motocicli. Le partenze hanno addirittura superato gli arrivi, con 68.681 passeggeri e 5.596 auto imbarcate, segno che l’afflusso ha trovato una distribuzione pressoché uniforme, ma con qualche coda di rientro più marcata nei giorni successivi.

Casamicciola non è stata da meno: 21.331 persone sono arrivate attraverso il suo porto, con 3.371 veicoli e 299 moto al seguito. Le partenze, anche qui, hanno superato gli arrivi, toccando quota 22.185 passeggeri, 3.643 auto e 388 moto. Il porto di Forio ha accolto 4.062 arrivi ma ha visto 5.866 partenze, numeri che riflettono una mobilità interna e una predilezione dei turisti per il ritorno da questo scalo.

La macchina organizzativa si è dimostrata all’altezza dell’occasione. La Guardia Costiera di Ischia, coordinata dal Capitano Antonio Magi, ha garantito una costante presenza operativa durante tutte le fasi di imbarco e sbarco, vigilando sulla sicurezza nei porti e sul corretto svolgimento delle operazioni. Il loro lavoro è stato fondamentale nel mantenere ordine e nel prevenire incidenti sia in ambito portuale che durante la navigazione, in giorni in cui il traffico marittimo è stato al limite della saturazione.

A loro si è unito il prezioso contributo delle Forze dell’Ordine dislocate sul territorio isolano, il cui coordinamento ha permesso di affrontare l’intenso flusso turistico senza particolari criticità.

Ischia, dunque, si conferma non solo come meta turistica d’eccellenza, ma anche come esempio di gestione coordinata in periodi di alta affluenza. Un banco di prova superato a pieni voti, che lascia ben sperare per la stagione estiva ormai alle porte.