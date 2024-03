Olmitello e la gara con gli errori, il Comune di Barano annulla tutto!

Ancora un intoppo per i lavori a Olmitello e ai Maronti, i due progetti per i quali il Comune di Barano aveva indetto una “nuova” gara, che ora è stata annullata a causa dei “soliti” errori. Si tratta del “Risanamento e restauro ambientale dell’antica sorgente termale di Olmitello” e della “Realizzazione di infrastrutture e riqualificazione scale d’accesso al piazzale della Baia dei Maronti”, finanziati con fondi statali. Due interventi interrotti prima del completamento anche a causa della “fuga” delle imprese appaltatrici.

Per cercare di condurre in porto le opere, la Giunta presieduta da Dionigi Gaudioso aveva approvato il progetto “stralcio” di ultimazione, con un quadro tecnico economico dell’importo complessivo di 381.896,71 euro: 121.302,66 per Olmitello e 260.594,05 per i Maronti. L’importo totale dei lavori ammonta a 286.312,41 euro.

Ebbene, il rup, il responsabile del Settore V Tecnico arch. Agnese Cianciarelli a fine gennaio aveva indetto la nuova gara, da espletare mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sull’importo a base d’asta di 200.601,06 euro, attraverso la piattaforma telematica “TuttoGare”. Approvando al contempo il bando e il disciplinare di gara.

Era quindi stato pubblicato il bando, fissando per le ore 12 dell’8 marzo il termine per la presentazione delle offerte.

Sta di fatto che come scrive ora la Cianciarelli nella determina di annullamento adottata il 6 marzo, è stato riscontrato «dopo la pubblicazione degli atti di gara, che negli elaborati progettuali sono presenti degli errori». E’ dunque «necessario procedere all’annullamento in autotutela della procedura di che trattasi, al fine di evitare alla Stazione Appaltante, possibili ricorsi da parte di terzi e pertanto rallentamenti o fermo dell’attività amministrativa».

Citando la legge 241/90, che prevede che «Il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici…».

L’ESERCIZIO DELL’AUTOTUTELA

Il rup in questo caso attesta che «il presente provvedimento non arreca danno all’Amministrazione né ai potenziali concorrenti anche in perfetta applicazione della prassi consolidata di facoltà concessa alla Pubblica Amministrazione dell’esercizio di autotutela; il potere di annullamento in autotutela della procedura di gara rientra nella potestà discrezionale; l’adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla stazione appaltante, da espletarsi in qualunque momento nel corso di una procedura ad evidenza pubblica in presenza di circostanze tali da pregiudicare i principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e buona amministrazione; l’annullamento in questione interviene in una fase non ancora definita della procedura concorsuale…». Non essendo nemmeno scaduto il termine per la presentazione delle offerte.

Aggiungendo che la responsabilità pre-contrattuale «non è configurabile anteriormente alla scelta del contraente, nella fase cioè, in cui gli interessati non hanno ancora la qualità di futuri contraenti, ma soltanto quella di partecipanti alla gara…».

Proprio in relazione alla fase dell’iter in corso, la Cianciarelli ritiene «di non dover effettuare le comunicazioni dell’avvio del procedimento di autotutela in quanto non risultano ancora individuati i partecipanti, potendo la Stazione Appaltante interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa».

E dunque il rup ha annullato «in autotutela, in ossequio ai principi di buona amministrazione la Determinazione Dirigenziale n.15 del 31.01.2024, nonché gli atti a base di gara ivi approvati e allegati…». Tutto da rifare!

Una figuraccia per lo stesso rup, per il Comune e per Dionigi Gaudioso. La necessità di procedere alla correzione degli errori, all’approvazione dei elaborati corretti e a una nuova indizione della gara allungherà ancora di più i tempi di completamento delle due opere, dopo i tanti ritardi che già hanno bloccato i lavori. E’ mai possibile che prima che la Giunta approvasse il progetto, nessuno si fosse accorto di quegli errori negli elaborati? Di chi è la responsabilità? Ed è proprio impossibile per i responsabili degli uffici comunali porre un po’ di attenzione alla redazione di atti importanti?