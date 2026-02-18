Olimpia Ambrosio presenta il suo primo libro a Forio: “Non tutti meritano l’amore che ricevono”

Un pomeriggio dedicato alla scrittura, alle emozioni e al confronto pubblico su temi universali come l’amore, il rispetto e la consapevolezza personale. Sabato 28 febbraio 2026, alle ore 16:00, la Sala consiliare di Piazza Municipio a Forio ospiterà la presentazione del libro “Non tutti meritano l’amore che ricevono”, opera prima di Olimpia Ambrosio.

Il volume si propone come un percorso intimo e riflessivo che attraversa le dinamiche dei sentimenti e delle relazioni, invitando il lettore a interrogarsi sul valore dell’affettività e sull’importanza di riconoscere i limiti quando un rapporto non è più sano o reciproco. Un testo che punta su parole dirette e su una narrazione capace di stimolare consapevolezza emotiva e crescita personale.

L’incontro sarà moderato dal dottor Gaetano Maschio, mentre le letture di alcuni brani saranno affidate a Elisabetta Maschio, con l’obiettivo di accompagnare il pubblico all’interno dei passaggi più significativi dell’opera. Durante la presentazione sono previsti anche gli interventi istituzionali del dottor Davide Laezza, assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili, e del dottor Ciro Maschio, presidente del Forum dei Giovani, a testimonianza dell’attenzione dell’amministrazione e delle realtà locali verso la produzione culturale giovanile.

L’appuntamento si configura come un momento di dialogo aperto con il pubblico, inserito in un contesto istituzionale che intende valorizzare la scrittura e le nuove voci del territorio. L’autrice ha invitato i partecipanti ad acquistare il libro attraverso i canali online prima dell’evento, così da favorire una partecipazione più consapevole e attiva al confronto che accompagnerà la presentazione.

La comunità è quindi chiamata a ritrovarsi sabato 28 febbraio, alle ore 16:00, nella Sala consiliare di Piazza Municipio a Forio, per condividere un incontro che unisce letteratura, esperienza personale e riflessione collettiva.