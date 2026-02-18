giovedì, Febbraio 19, 2026
type here...
ForioSOCIETA'

Olimpia Ambrosio presenta il suo primo libro a Forio: “Non tutti meritano l’amore che ricevono”

Appuntamento sabato 28 febbraio nella Sala consiliare di Piazza Municipio con istituzioni, moderatore e letture pubbliche

di Redazione Web
Gli ultimi articoli
pubblicità elettorale

Un pomeriggio dedicato alla scrittura, alle emozioni e al confronto pubblico su temi universali come l’amore, il rispetto e la consapevolezza personale. Sabato 28 febbraio 2026, alle ore 16:00, la Sala consiliare di Piazza Municipio a Forio ospiterà la presentazione del libro “Non tutti meritano l’amore che ricevono”, opera prima di Olimpia Ambrosio.

Il volume si propone come un percorso intimo e riflessivo che attraversa le dinamiche dei sentimenti e delle relazioni, invitando il lettore a interrogarsi sul valore dell’affettività e sull’importanza di riconoscere i limiti quando un rapporto non è più sano o reciproco. Un testo che punta su parole dirette e su una narrazione capace di stimolare consapevolezza emotiva e crescita personale.

L’incontro sarà moderato dal dottor Gaetano Maschio, mentre le letture di alcuni brani saranno affidate a Elisabetta Maschio, con l’obiettivo di accompagnare il pubblico all’interno dei passaggi più significativi dell’opera. Durante la presentazione sono previsti anche gli interventi istituzionali del dottor Davide Laezza, assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili, e del dottor Ciro Maschio, presidente del Forum dei Giovani, a testimonianza dell’attenzione dell’amministrazione e delle realtà locali verso la produzione culturale giovanile.

L’appuntamento si configura come un momento di dialogo aperto con il pubblico, inserito in un contesto istituzionale che intende valorizzare la scrittura e le nuove voci del territorio. L’autrice ha invitato i partecipanti ad acquistare il libro attraverso i canali online prima dell’evento, così da favorire una partecipazione più consapevole e attiva al confronto che accompagnerà la presentazione.

La comunità è quindi chiamata a ritrovarsi sabato 28 febbraio, alle ore 16:00, nella Sala consiliare di Piazza Municipio a Forio, per condividere un incontro che unisce letteratura, esperienza personale e riflessione collettiva.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

    Visualizza tutti gli articoli

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos