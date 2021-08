OGNI UOMO NON E’ UN’ISOLA. Si apre stasera la 3a edizione del festival STORIÆ

Si apre stasera la terza edizione del festival STORIÆ, archeologia e narrazioni | Prologo, che per l’intera settimana fino al 5 settembre, proporrà in vari luoghi dell’Isola incontri, presentazioni di libri, conferenze, eventi legati ai grandi avvenimenti storici ma anche alle diverse, variegate storie di altre civiltà, delle comunità locali, della gente comune o anche di gruppi e istituzioni.

Stasera 29 agosto, alle ore 19:00 infatti, il prestigioso Istituto Europeo del Restauro, che ha sede sul Castello Aragonese di Ischia, sarà presentato dal suo direttore e fondatore Teodoro Auricchio. Nella sala dell’ex carcere di Ischia (Torre del Molino alla Spiaggia dei Pescatori) il dott. Auricchio illustrerà, con il supporto di una ricca documentazione audiovisiva, le vicende legate al restauro degli importanti sarcofagi egizi appartenenti alla collezione del Museo reale del Belgio. Le fasi e le nuove pratiche del complesso restauro degli importanti sarcofagi hanno disvelato importanti notizie storiche che aiutano a far luce ulteriormente sull’affascinante civiltà egizia.

Sempre alla Torre del Molino si apre, alle 18:00 di domenica 29, la mostra delle illustrazioni pervenute per il contest “Ogni uomo NON è un’isola” al quale hanno preso parte giovani disegnatori e artisti italiani. Il tema del recupero della socialità dopo la pandemia è stato variamente interpretato dai giovani artisti. La giuria composta da Massimo Ielasi (gallerista), Michele D’Ambra (disegnatore), Luciano Striani (grafico) ha deciso di assegnare la targa del primo premio a Paolina Di Costanzo, mentre Giusy Acunzo e Rosaria Di Costanzo si sono classificate al secondo e terzo posto: a loro sarà consegnata una ArteCard Campania con la quale potranno accedere liberamente ai musei campani per un anno.

Il programma completo con gli aggiornamenti alla pagina Facebook @FestivalStoriae e sul sito www.festivalstoriae.it