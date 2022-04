Oggi le comiche a Casamicciola: volano stracci tra sindaco ed ex sindaco

Ida Trofa | Mentre l’attenzione è tutta concentrata sul concorso in atto per le assunzioni nel comune di Casamicciola Terme, è passato in secondo piano il consiglio comunale. La maggioranza vota compatta mentre medita gli accordi per assumere. Tutto il resto è noia. Nessun sussulto particolare. L’accordo per captare i fondi del PNRR unendosi al comune di Barano è cosa fatta.

Le tragicomiche

È’ il post consesso a riservare l’ennesima tragicomica. Assente Luigi Mennella, l’unica nota è stata resa tra gli stracci personali volati tra sindaco ed ex sindaco al termine dell’ennesimo pistolotto sul terremoto e sui commissari nominati al capezzale del sisma di Ischia. Nessun dibattito sui massimi sistemi, sia ben chiaro. La solita solfa su questioni di lana caprina e contrasti personalissimi. Arnaldo Ferrandino continua a giudicare il “buono” e il “non buono” con il parametro degli abusi che fanno comodo a lui.

Così, secondo il verbo della minoranza, l’architetto Pippo Grimaldi ci ha inguaiato, il prefetto Carlo Schilardi ci ha rovinati e l’avvocato Giovanni Legnini non ha scoperto subito la pozione magica sul terremoto che sin dal 2017 aveva pensato di tratteggiare a comodo suo. Due ore di chiacchiere a vuoto, nel deserto del Capricho, chiusesi con il poco appassionante teatrino tra Ferrandino e Castagna che ricalca, tra l’altro, le altrettanti e poco edificanti scene dell’ultimo litigio in municipio. Tema analogo. Un violento alterco nel corso del quale ognuno ha perso le staffe e, soprattutto, Giovan Battista Castagna ha rischiato che gli “azzeccassero il tavolo in faccia”. Parola di oppositore.

“No” ai contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana

Intanto, l’atteso consiglio comunale sul tema PNRR era stato archiviato con il “si” unanime di Castagna & Co ed il “no” pretestuoso di Ignazio Barbieri & Co che si oppongono alla prospettiva che il paese ottenga fondi per lo sviluppo del territorio, attraverso l’associazione con il Comune di Barano d’Ischia. Contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale. Lo schema di convenzione che, ricorderanno i nostri lettori, afferisce i parcheggi pluripiano di Piazza Bagni a Casamicciola e della Molara a Barano. …