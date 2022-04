Oggi contro l’Albanova. Ischia, vincere e sperare

Battere l’Albanova e sperare in un miracolo di un rimaneggiato S.Antonio Abate al “Giraud” di Torre Annunziata. L’Ischia non ha altri risultati a cui aggrapparsi. Alle sue spalle c’è il Napoli United che è pronto a soffiare la terza posizione ai gialloblù per andarsi a giocare un play-out sulla carta più “comodo” rispetto ad una sfida unica in quel di Angri o col San Marzano. Dopo la battaglia di sabato scorso a Fondobosso con i napoletani di Maradona, si chiude la regular season con una partita che è agevole solo sulla carta. L’Albanova se la sta giocando contro tutti, non sta facendo regali o favori, è andata a vincere a Frattamaggiore escludendo i nerostellati dalla lotta play-off .

«Quella contro l’Albanova sarà una partita importante perché, classifica alla mano, dovremo crederci per poter agguantare il secondo posto – dice Luigi Castagna –. Ovviamente non sarà una partita semplice che andrà affrontata nel modo giusto. La squadra è motivata e ci stiamo allenando al cento per cento tutti, dal primo all’ultimo».

L’attaccante ha un pizzico di rammarico: «Guardando indietro all’intera stagione, credo che quest’anno avremmo potuto fare di più ma sono anche consapevole del fatto che pochi credevano che questa squadra potesse giocarsi il secondo posto. Comunque nulla ancora è stato fatto perché arrivare magari secondi ma non andare fino in fondo ai play-off servirà a poco. Bisogna affrontare tutte le partite come vere e proprie finali ma essere anche consapevoli della nostra forza». Sul proprio rendimento nell’arco della stagione, Castagna dice che «personalmente credo di aver fatto un campionato abbastanza buono, avrei potuto e voluto fare di più ma fortunatamente giocheremo ancora e avrò modo di dare ancora il mio contributo alla squadra. Per adesso ho realizzato 13 reti complessive che potevano essere il doppio per quelli “mangiati” ma sono però molto contento dei risultati ottenuti da parte della squadra».

Iervolino oggi pomeriggio a Lusciano dovrà rinunciare agli squalificati Montanino e Buono. Due under, per giunta entrambi titolari. Siamo a fine stagione e i cartellini hanno un peso specifico enorme. Il sacrificato sarà Di Costanzo che lascerà il posto a Muscariello, il quale in questa stagione ha giocato e dunque l’affiatamento con Chiariello non è in discussione. A sinistra ci sarà Pistola che agirà basso, con D’Antonio che inizierà sulla sinistra, mentre il posto a centrocampo di Montanino sarà preso da Chicco Arcamone o Cibelli, con il primo favorito.

Conteranno molto le motivazioni che in casa gialloblù dovranno per forza essere maggiori rispetto all’Albanova che non giocherà la partita della vita ma a cui dovrà essere concesso il minimo sindacale. Guai regalare metri ai Lepre e ai Serrano, ma un po’ tutti i biancocelesti casalesi ci terranno molto a regalare alla società e ai tifosi un’ultima soddisfazione, oltre a meritarsi la riconferma per la prossima stagione. A proposito di tifosi: una trentina quelli che giungeranno dall’isola. Un numero sufficiente per creare un’atmosfera in un campo che di sicuro non regalerà chissà quale colpo d’occhio.

ARBITRO – Al “Comunale” di Lusciano (ore 16) arbitrerà il signor Francesco Vitalii Diomaiuta della sezione di Salerno (ass. Evangelista di Avellino e Porcelli di Benevento).

I CONVOCATI

Portieri: Mazzella, Di Chiara.

Difensori: Chiariello, Florio, Di Costanzo, Pistola, Muscariello.

Centrocampisti: Trofa, Sogliuzzo, Cibelli, Pesce, Conte, Di Sapia, Arcamone G.G., Arcamone M.

Attaccanti: Castagna, De Luise, Filosa, D’Antonio, Trani.