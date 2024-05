Oggi consiglio comunale: le proposte del Dispari per le scritte antisemite apparse sull’isola

La comparsa di scritte antisemite sui muri della nostra isola di Procida rappresenta un fatto di estrema gravità che non può e non deve essere sottovalutato. Queste manifestazioni di odio, seppur apparentemente banali, sono sintomo di un problema più profondo che richiede un’azione decisa e immediata da parte delle istituzioni e della comunità tutta. La banalità di queste scritte non deve trarre in inganno. Come ci insegna la storia, l’odio razziale può evolversi gradualmente, partendo da semplici minacce e piccoli soprusi, fino a sfociare in crimini efferati. La filosofa Hanna Arendt, nel suo libro “La banalità del male”, ha analizzato lucidamente questo processo, mostrando come anche uomini mediocri possano diventare responsabili di atrocità indicibili quando inseriti in un contesto che normalizza l’odio e la discriminazione. In un momento storico segnato da tensioni internazionali e da un preoccupante riemergere dell’antisemitismo, episodi come quello delle scritte di Procida assumono un significato ancora più allarmante. Non si tratta solo di gesti moralmente inaccettabili, ma di veri e propri attentati alla convivenza pacifica e all’ordine pubblico. In un clima già teso, queste provocazioni rischiano di innescare spirali di odio e violenza difficili da controllare.

Di fronte a questa minaccia, è necessario un intervento immediato e deciso da parte delle istituzioni ed in particolare del Civico Consesso. Non possiamo permetterci tentennamenti, sottovalutazioni o distrazioni. Occorre una risposta ferma e univoca, che condanni senza ambiguità questi atti e riaffermi i valori di tolleranza, rispetto e convivenza su cui si fonda la nostra comunità. Una campagna informativa capillare deve accompagnare questa presa di posizione, per sensibilizzare i cittadini sulla gravità del problema e sulla necessità di una vigilanza costante. È fondamentale che la massima assemblea cittadina esprima una condanna ferma e unanime contro questi atti, dando un segnale forte e chiaro a tutta la comunità. Solo una risposta coesa e determinata delle istituzioni può scongiurare il rischio che questi episodi si moltiplichino, avvelenando il clima sociale della nostra isola. Più in generale, dobbiamo essere consapevoli che la crisi che sta attraversando il nostro modello di società può generare fenomeni di rigetto e chiusura. La critica legittima alle storture del sistema non deve tuttavia sfociare nel sostegno, più o meno velato, a gruppi terroristici o regimi liberticidi. È qui che si annida il germe dell’odio, ed è qui che dobbiamo concentrare i nostri sforzi per estirparlo. Non possiamo tollerare che le nostre strade e le nostre piazze siano imbrattate da messaggi di intolleranza, anche quando si tratta di semplici scritte.

In questa battaglia di civiltà, un ruolo cruciale deve essere svolto dalle scuole. E’ importante celebrare le annuali “Giornate della Memoria”: ma occorre, altresì, un lavoro quotidiano e capillare per educare le nuove generazioni al rispetto, alla tolleranza, all’empatia. Iniziative mirate devono essere messe in campo per spiegare ai ragazzi la “banalità del male”, per insegnare loro a riconoscere e contrastare i germi dell’odio e della discriminazione nelle pieghe della vita di tutti i giorni. Solo formando cittadini consapevoli e responsabili possiamo sperare di costruire una società immune dal virus dell’intolleranza.

In conclusione, bisogna ribadire la ferma condanna per le scritte antisemite apparse sui muri di Procida con l’auspicio che tutte le forze politiche e sociali a unirsi in una risposta corale e determinata. Non sottovalutiamo la portata di questi episodi, apparentemente marginali, perché è nei margini che si annidano le minacce più insidiose al nostro vivere civile. Mostriamo, con i fatti e con le parole, che Procida è e vuole restare un’isola di pace, dialogo e tolleranza. Un luogo dove non c’è spazio per l’odio, in nessuna delle sue forme, nemmeno in quella apparentemente banale di una scritta sul muro. Sta alle istituzioni, in armonia coi cittadini, presidiare insieme con coraggio questo spazio di civiltà. Per le attività a venire ecco alcune proposte concrete per contrastare l’antisemitismo a livello locale: