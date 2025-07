Oggi con la messa in onore dei caduti a mare prende il viala 75 esima Sagra del Mare

Ass. Costagliola: “Una settimana ricca di avvenimenti, di storia e cultura”

Inizia oggi con la consueta Santa Messa in memoria dei caduti in mare la 75ª edizione della Sagra del Mare, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate isolana. Un evento che, anno dopo anno, si conferma come uno dei simboli identitari più forti dell’isola, capace di unire cultura, spiritualità, spettacolo e memoria collettiva.

Ad aprire ufficialmente la manifestazione sarà il suggestivo rito del lancio della corona di fiori in mare, un omaggio commosso a tutte le vittime del mare, testimoniando il profondo legame tra la comunità procidana e il suo elemento vitale: il mare. È proprio da qui che prende avvio una settimana intensa, ricca di iniziative culturali, concerti, giochi popolari e momenti di grande partecipazione collettiva.

“Una settimana ricca di avvenimenti, di storia e di cultura – sottolinea l’assessore al Turismo del Comune di Procida, Leonardo Costagliola –. La Sagra del Mare e l’elezione della Graziella, per la loro indiscutibile unicità, contribuiscono da sempre a rafforzare l’appeal di Procida e dell’intera Campania nel panorama turistico nazionale e internazionale.”

La Sagra del Mare non è solo un evento turistico, ma un vero e proprio patrimonio culturale vivo, che racconta la storia secolare dell’isola, fatta di navigazione, lavoro e sacrifici. È una celebrazione dell’identità procidana, che si materializza attraverso riti antichi, costumi tradizionali e narrazioni condivise.

Tra gli eventi più attesi vi è sicuramente l’elezione di Graziella, il momento clou della manifestazione, in programma per domenica 27 luglio. Ispirata alla protagonista dell’omonimo romanzo di Alphonse de Lamartine, Graziella rappresenta l’archetipo della giovane procidana: semplice, forte, legata alle radici e profondamente innamorata della sua terra. La selezione avviene tra ragazze dell’isola di età compresa tra i 15 e i 25 anni, che sfilano indossando il tradizionale costume procidano, un abito sontuoso realizzato con tessuti pregiati, ricami in oro e dettagli di manifattura artigianale che richiamano le contaminazioni culturali tra il Mediterraneo e l’Oriente.

“La figura di Graziella è molto più di una semplice reginetta dell’estate – spiega Costagliola –. È l’incarnazione della donna procidana: fiera, elegante, custode di tradizioni antiche ma anche capace di guardare al futuro con consapevolezza e forza.”

Accanto agli eventi simbolici e culturali, la Sagra del Mare propone un ricco cartellone di spettacoli dal vivo e momenti di intrattenimento per tutte le età. Dopo la presentazione delle candidate a Graziella, il palco di Marina Grande ospiterà tre serate di concerti imperdibili: Le One il 28 luglio, The Kolors il 29 luglio e Joe Barbieri il 30 luglio. Tre stili diversi, tre anime musicali che arricchiranno ulteriormente l’atmosfera festosa dell’isola.

La Sagra del Mare è anche un importante volano per l’economia turistica dell’isola. Migliaia di visitatori, ogni anno, scelgono Procida proprio in occasione della manifestazione, attratti dal suo mix unico di folklore, spiritualità e spettacolo. Un turismo lento, consapevole, che apprezza l’autenticità dei luoghi e delle persone.

In un contesto in cui il turismo culturale è sempre più al centro delle strategie di sviluppo sostenibile, eventi come la Sagra del Mare rappresentano un modello virtuoso di promozione del territorio, capace di valorizzare le eccellenze locali e rafforzare il senso di appartenenza.

“Procida ha dimostrato, anche con la sua esperienza come Capitale Italiana della Cultura nel 2022, di saper proporre un’offerta culturale di altissimo livello – conclude Costagliola –. La Sagra del Mare è una delle sue espressioni più genuine e popolari, un evento in cui ogni procidano si riconosce e che ogni visitatore porta nel cuore.”