Oggi alle 16.00 parte la “nuova” Ischia. Tutta la verità di Pino, Mario ed Enrico

Francesco Fiorillo | Il conto alla rovescia al via e il primo capolavoro registrato. La nuova stagione dell’Ischia, al ritorno nella massima competizione dilettantistica, si è aperta in queste ore. Subito stoppato il countdown, il club di Pino Taglialatela ha completato l’iter per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie D già nei primi giorni utili. Da lunedì 10 a giovedì 14 luglio, alle ore 18.00 come termine ultimo perentorio, le squadre avanti diritto sono state chiamate ad inoltrare tutta la documentazione necessaria per poter prendere parte al torneo nazionale. Il team gialloblù, che nelle ultime settimane ha lavorato con i fari spenti ma sempre con continuità e meticolosità, ha archiviato la pratica nell’immediato. Domanda, con dovuti allegati, e fideiussione dall’importo pari a 31mila euro presentate: l’Ischia, come confermato dalla società più volte, si dimostra solida e strutturata. Un lavoro certosino da parte dell’intero ambiente che, nei prossimi giorni, darà inizio anche alla campagna acquisti per rinforzare l’organico di mister Enrico Buonocore.

In tal senso, oggi pomeriggio, alle ore 16.00, ci sarà la conferenza stampa tanto annunciata. Si svolgerà al The Roof Dinner Club, sul lungomare di Casamicciola Terme: la proprietà farà un punto sulla situazione e parlerà dei programmi, della situazione mercato e degli obiettivi stagionali, delineando quindi i progetti futuri. Sarà un incontro rivelatore dopo un periodo di silenzio prolungato. L’Ischia darà il via difatti al nuovo corso, sarà previsto un rinnovamento importante della rosa, ma è da escludere una vera e propria rivoluzione. Certo, l’undici che ha fatto innamorare l’ultimo campionato di Eccellenza e l’intero territorio regionale non esiste più. Nelle battute conclusive di giugno e in questa prima parte di luglio, alcuni protagonisti della promozione si sono accasati altrove. Ciro Simonetti e Kelvin Matute sono ormai al Pompei alla corte di Maradona Jr, Michele Longo ha riabbracciato l’Acerrana mentre per Franco Padin c’è la fila di compagini interessate alla finestra. Kikko Arcamone e Antonio Di Costanzo attendono soltanto la formalità della firma, il passaggio al Forio di Luigi Amato è affare fatto.

Eppure, non ci sarà un cambiamento drastico dello spogliatoio perché si lavora alla conferma di un vecchio blocco. Si ripartirà da una sicurezza nel pacchetto arretrato con Gabriele Pastore che continuerà la sua avventura sull’Isola Verde. Il centrale, arrivato lo scorso inverno come innesto fondamentale nella campagna riparazione portata avanti dal ds, si è subito calato nella realtà e ha contribuito al raggiungimento del traguardo. Nonostante le sirene del mercato estivo, il calciatore napoletano ha dato priorità al sodalizio di Taglialatela e l’intesa tra le parti per proseguire assieme è stata raggiunta. Intanto la questione mister è stata subito accantonata dai gialloblù che, con una nota, hanno ufficializzato la sua permanenza, assieme a quella del direttore sportivo Mario Lubrano. Conferme scritte quanto meritate, dopo gli accordi verbali raggiunti al termine dell’annata passata. In vista del ritiro estivo, in agenda a Palomonte, in provincia di Salerno, a partire dal 24 luglio, il reparto tecnico e sportivo cercherà di accelerare in ottica innesti. Per la brigata gialloblù saranno circa tre settimane di preparazione per arrivare pronta ai nastri di partenza del campionato e al debutto in anticipo in Coppa Italia.

L’occhio di riguardo della società va soprattutto verso la valorizzazione del territorio. E il progetto gialloblù, risultato vincente sotto la gestione dell’ex portiere del Napoli, punta sempre alla continuità. In questo senso, dopo aver formalizzato gli accordi con il duo Lubrano-Buonocore, il club ha annunciato Alessandro Pipolo come Responsabile dell’Area Sponsor sull’isola. Pipolo, già collaboratore, si occuperà della ricerca e della gestione di partner commerciali e aziende che affiancheranno l’Ischia nella stagione agonistica 2023/2024 nel Campionato nazionale di Serie D. Le idee non mancano, l’impegno neanche. Sarà un percorso lungo e difficile, ma la compagine gialloblù c’è e la pratica iscrizione chiusa subito dimostra le intenzioni del club di Taglialatela.