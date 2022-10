Offese alla polizia, sei tifosi denunciati. Centenario amaro per l’Ischia Calcio

Gaetano Di Meglio | Misurare le parole deve essere una cosa che in molti devono imparare a fare. E, tra questi, i tifosi dell’Ischia Calcio che, in sei, sono stati denunciati dal Commissariato di Ischia per il reato di cui all’articolo 342 del Codice Penale che punisce “Chiunque offende l’onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica Autorità costituita in collegio”.

Una sfilza di denunce che arriva dopo la diffusione della notizia della denuncia di Aldo Marena nel merito dell’organizzazione della Festa del Centenario dell’Ischia Calcio lo scorso 19 settembre.

I tifosi dell’Ischia, quelli che in passato mi hanno augurato di morire con un tumore in testa, hanno offeso la Polizia di Stato dopo la diffusione della notizia della denuncia del loro collega.

Gli eccessi con le mani sulla tastiera oggi sono costate sei denunce

Aldo Marena era stato denunciato perché “ometteva di munirsi, presso la Casa Comunale, delle autorizzazioni previste dalla normativa ovvero non richiedendo il parere della commissione di vigilanza di pubblico spettacolo. l’apposita S.C.I.A., l’occupazione del suolo pubblico, la relazione tecnica di regolare montaggio del palco e non comunicando l’evento all’ Autorità di P.S. di Ischia con un preavviso di manifestazione previsto dall’art. 18 T.U.L.P.S.”

Una vicenda ancora molto al di là di essere conclusa. Forse, un primo passo, per proseguire con le indagini e poter compiere gli step successivi delle indagini. I tifosi, nel merito della denuncia, sono stati denunciati per aver offeso il corpo della Polizia di Stato sui social. Uno in particolare, nel merito della vicenda, ha detto “io odio la Polizia”.

VASO DI PANDORA

Nel frattempo, però, la vicenda del Centenario abusivo e non organizzato si presta ad essere un vero e proprio vaso di pandora. I bene informati parlano di diversi profili di reato che sarebbero stati commessi da più parti.

La manifestazione era composta da varie fasi: il corteo, la festa in piazza e i fuochi pirotecnici. Eventi che, singolarmente, seguono iter amministrativi diversi e che, per alcuni, erano stato completati e per altri, invece, no. Esemplare, stando ai racconti, la circostanza in cui qualcuno ha allertato il 113 per la musica in piazza oltre la mezzanotte e le affermazioni di diversi soggetti: “abbiamo tutte le autorizzazioni”. Dettagli che, poi, successivamente, sono risultati essere falsi e mancanti.

I profili di colpa che faranno parte del dossier preparato per il pubblico ministero muovono a 360 gradi e vedono gli investigatori impiegati a seguire diverse piste.

La pista dei controlli, quella delle autorizzazioni e quella dell’ordine pubblico.

Quest’ultimo, tra l’altro, è uno degli argomenti che dovrebbe essere posto al centro delle riflessioni scaturite dopo la denuncia di Aldo Marena.

La storia recente ci ha insegnato che l’ordine pubblico in certi eventi, va gestito con intelligenza e accuratezza. Non entreremo nel merito della vicenda ischitana e non abbiamo nessuna intenzione di fare paragoni, ma la vicenda che ha portato all’occupazione della CGIL nei mesi scorsi può essere un case history che ci permette di capire alcuni aspetti della gestione degli eventi.

Ad Ischia Ponte, sarebbe stato più grave e pericoloso bloccare l’evento che, invece, controllare che tutto scorresse per il verso giusto e poi controllare le “carte” e le autorizzazioni.

Una cosa è certa, di questa storia abbiamo scritto solo le prime due pagine. Ma sembra che il suo contenuto sia molto più corposo e lungo.

Istigazione alla violenza, denunciato Alessandro Slama

Alessandro Slama è stato denunciato dalla Polizia di Stato per alcune dichiarazioni, mal riportate su alcuni organi di stampa. Nonostante la smentita e le sue parole riportate in maniera corretta su questa testata, a Slama è stata comunicata l’accusa per aver violato l’art .414 cp.