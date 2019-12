Offende sui social sindaco e comandante. Ferie forzate per il vigile urbano di Ischia

Gaetano Di Meglio | Francesco Masullo è un giovane vigile urbano di Ischia che, da tempo, soffre una situazione lavorativa estrema. Già in passato, e sono testimone in prima persona, ha esternato il suo malessere rispetto al comando ischitano e nei confronti dei suoi diretti superiori.

Un malessere che è continuato nel tempo e che, però, purtroppo, ha spinto l’agente Masullo a commettere alcuni errori.

Prima di capire cosa sia successo, però, va detto che all’interno del corpo dei vigili urbani di Ischia, c’è di tutto e un po’. Evitiamo altri commenti, ma tra spioni e pusillanimi il catalogo è completo.

Masullo, però, ha offeso su un post facebook sia il comandante Chiara Boccanfuso sia il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino.

Stando alle notizie de Il Dispari, Masullo è in ferie forzate ed è probabile che lo stesso possa essere sottoposto alla commissione disciplinare del corpo a cui appartiene.

Il post di Masullo

In merito all’articolo uscito vi racconto come si sono svolti i fatti. Mi trovavo in via Alfredo De Luca con (omissis) e stavo svolgendo la viabilità perchè era caduto un pino In via delle Terme. Alle ore 13.00 circa sto deviando le auto in direzione Piazza degli Eroi. Ad un certo punto il veicolo al posto di ottempera alle mie segnalazioni e prosegure dritto e gira verso Via Delle Terme.

Il Collega lo ferma e gli dice di tornare indietro. L’automobilist a dopo avermi accusato ingiustamete di averlo deviato mi da del mongoloide. lo lo fermo e lo invito ad esibirmi i documenti. Sentito tutto ciò scende dall’auto prima un terzo il quale con tono minaccioso ribadisce il concetto di mongoloide. Poco dopo scende l’autista e mi dice “fammi vedere come mi cerchi i documenti” Durante la discussione il babbeo che sta di pattuglia con me non ha preso posizione e il collega XXX al posto di tutelarmi fa entrare in macchina l’automobilista che mi aveva ingiuriato.

Tutto questo sono situazioni che si creano a cause dell’ordine informale impartito dal OMISSIS Chiara Boccanfuso la quale sta realizzando un vero e proprio mobbing volto ad emarginarmi dalla struttura organizzativa per motivi politici. FIERO DI ESSERE DI DESTRA E FIERO DI DETESTARE GIOSI FERRANDINO E IL OMISSIS CHE HA MESSO SUL COMUNE A FARE IL SINDACO.»

Sicuramente Masullo ha sbagliato, ma chi è questo college che consente ad un automobilista di offendere un vigile urbano del comune di Ischia? Perchè Masullo deve essere offeso in questo modo e i colleghi devono far finta di nulla.

Masullo, che già in passato mi ha denunciato, personalmente, situazioni simili ha torto o, invece, un fondo di verità c’è e merita di essere scoperto?