Oculistica, a San Marino corso teorico-pratico in chirurgia refrattiva

SAN MARINO (ITALPRESS) – Si è svolto oggi all’Ospedale di Stato della Repubblica di San Marino un corso teorico-pratico di chirurgia refrattiva e corneale. Si è trattato di un momento formativo di alto livello che oltre ai professionisti sammarinesi, ha visto la presenza di giovani chirurghi oculisti provenienti da numerose realtà italiane, tra cui Milano, Ancona, Firenze e Ferrara. Il corso, il cui docente principale è Alessandro Mularoni, direttore dell’Oculistica dell’Istituto per la Sicurezza Sociale sammarinese, era suddiviso in momenti teorici e pratici con la presenza di postazioni dotate di microscopio da banco e strumentario chirurgico per gestire le varie tipologie di chirurgia oculare, in particolare per la correzione dei difetti della vista.I professionisti che hanno partecipato al corso hanno potuto operare sia con il simulatore, sia su occhi di maiale, come avviene in centri di alta specializzazione internazionali.“Come ho già avuto modo di ricordare anche in altre occasioni, questi momenti dimostrano gli importanti risultati raggiunti dall’area oculistica dell’Ospedale che come Segreteria di Stato per la Sanità continueremo a supportare ampiamente anche in futuro per rendere pienamente operativo il Centro per lo Studio e la Cura della Miopia – conferma il Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale Mariella Mularoni -. Sono molto grata a chi si prodiga per organizzare e realizzare eventi formativi di alto livello come questo, e ringrazio quindi in particolare il dottor Alessandro Mularoni e tutta l’equipe oculistica per l’incessante attività e per la costante spinta al miglioramento e alla formazione continua, cardini della scienza medica”.“Grazie a questi momenti di alta formazione, che rientrano nel progetto che stiamo portando avanti denominato ‘San Marino educational’ – afferma il Direttore dell’Oculistica ISS, Alessandro Mularoni – abbiamo consentito ai nostri oculisti e ai giovani provenienti dalle altre realtà italiane, di provare direttamente le migliori tecniche di correzione della miopia, anche tramite femtolaser, un laser chirurgico utilizzato in oftalmologia in ragione della sua elevatissima precisione. Questo corso si inserisce pienamente nell’ambito delle attività del centro per lo studio e la cura della Miopia”.“L’alto livello formativo di questo corso – dice il Direttore Generale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino Francesco Bevere – rappresenta l’avvio concreto del Centro per lo Studio e la Cura della Miopia, tra i cui obiettivi, rientrano anche la formazione e l’addestramento tecnico-specialistico in ambito oculistico. E grazie a questo corso, oggi sono presenti a San Marino specializzandi in oculistica in fase di addestramento provenienti da importanti regioni italiane”.Già previsti ulteriori momenti formativi di alto livello sulla cataratta e sul glaucoma in autunno.

