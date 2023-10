“Debbo dire che non mi capita spesso di essere emozionato, ma sono emozionato, molto, e vi stupirà. Da sovranista, culturalmente, non mi sento di dire grazie. C’è una sola lingua che ha una parola più bella della lingua italiana ed è il portoghese che, quando deve dire grazie, dice “OBRIGATO”. Li grazie liquida chi riceve un regalo dai suoi parenti. Obbligato, invece, traduce anche una visione medievale dell’esistenza dei rapporti umani che persiste in portoghese. Racconta qualcosa che persiste. Io ricevo un segnale di stima, di gratitudine, di affetto e questo regalo mi lega a quella comunità. Ne rimango “obbligato” e so che quell’obbligo mi lega a fare qualcosa per quella comunità. Cosa che, permettermi, non lo si può dire a tutte le comunità.

Ci sono comunità che lo meritano e comunità che probabilmente non lo meritano. Figuratevi se vai a dire obbligato a Milano. Lo dico da nordista o anche a Palermo. Ma se lo dici ad un ischitano che, magari, non conosce il portoghese, capisce il significato intimo di quella parola. Il popolo ischitano, un po’ come quello biellese è roccioso, duro ma onesto. E quando ti apre il cuore te lo apre per sempre. Io ho avuto l’avventura di conoscere questo luogo dell’anima, come l’ho definito anche sulle tv nazionali, quando mi capitava l’occasione da turista o come amico di Michele Schiano. Poi come amico di una comunità diffusa, prima l’ex sindaco Del Deo e ora del sindaco Verde. Poi ho imparato a conoscere tutto di questa isola, anzi ho prima conosciuto il “Malvesiello”. Un altro luogo dell’anima, sulla cima di Forio. Ecco, un pezzetto di questo mondo.

Poi ho conosciuto un’isola che è diversa dalle isole che sono qui vicino. Questa vive non solo di turismo, questa vive dell’attività quotidiana degli italiani che resistono caparbiamente a vivere su un’isola. Un paradiso terrestre che gli è stato affidato, ma nella quale loro vogliono mantenere legami e radici e per mantenere le persone devi erogare servizi.

Il primo servizio che eroga uno Stato moderno è la giustizia. Per quello che abbiamo prorogato all’epoca di un fatto disastroso per quest’isola. Abbiamo immediatamente approfittato per prorogare, per tre anni la proroga per poter mantenere aperta la sezione distaccata. Ci siamo presi un tempo congruo per stabilire definitivamente la giustizia su questa isola? Perché, se l’isola vive del suo su quest’isola, deve ricevere giustizia e deve ricevere giustizia senza avere il disagio, perché non si è figli di un Dio minore se si vive a Ischia.

Ovviamente stesso discorso vale per la giustizia di Lipari e Porto Ferrario, per le quali dovremmo trovare le risorse per stabilizzare. Io sono intimamente innamorato di questa terra che mi ha fatto scoprire il mio amico Michele Schiano e sto anche cercando una casa. E oggi, anche attraverso la cittadinanza onoraria, con grande senso dell’onore, quasi medievale, il senso della fedeltà senso del servizio verso questa comunità.

Non dico grazie, perché grazie lo si dice in Italia, a Milano. Lo dico come dicono i portoghesi perchè oggi mi senso obbligato. E vuol dire che ho un legame di sangue con voi che non si scioglierà mai e per il quale i prossimi ormai due anni e mezzo lavorano per trovare le risorse per stabilizzare definitivamente la sezione distaccata di Napoli, per garantire giustizia di prossimità e per dare corpo all’articolo 119 che ha introdotto finalmente in Costituzione il valore della insularità. E non c’è isola del mondo per garantire questo valore della insularità. E allora, con forse con un po’ di presunzione, posso terminare dicendo cari concittadini di Ischia, obrigato!”.