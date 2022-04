‘O muzzucone a Soronzano di Filippone

Gianni Vuoso | Sabato 9 aprile alle ore 17, l’associazione “il germoglio” ha portato in campo un simpatico appuntamento a Sorronzano, nell’orto di Marco, nota come “’O muzzucone”.

L’iniziativa fiancheggia quella che Filippo Florio sta promuovendo ogni domenica, nei vari orti dell’isola alla scoperta di un patrimonio che non può essere ignorato o peggio, depauperato, privato di tutte le sue più genuine energie.

“il germoglio” dà appuntamento a tutti, a chi pratica yoga ed agli amici della natura, per conoscere le grandi ricchezze della nostra terra, le tradizioni, la cultura contadina ed ovviamente, per gustare ciò che la terra ci offre. Come partecipare? Basta chiamare il 3388861333.

L’idea è stata alimentata da quanto scrive proprio Filippo: “Amare la propria terra, il proprio lavoro, diffonderlo”. Sono le prime parole che Filippone affida alla sua pagina di face book e dove continua: “I contadini si ricevano nei campi che era ancora buio, con gli attrezzi pronti, per iniziare la giornata lavorativa da braccianti. Poi, a prima mattina, era il momento di gustare un pezzo di cibo energetico, sufficiente a dare la sua carica, la spinta per iniziare in modo salutare, la fatica tosta dei campi”. E cosa mangiavano i nostri contadini? Non certo il cornetto o la brioche, né la fetta biscottata con la nutella spalmata. Filippo continua a raccontare: “Estraevano dalle loro tasche o dal cesto, il classico panaro: fichi secchi, fave arrappate; i più fortunati, gustavano ‘nu muzzucone di salsiccia affumicata o un pezzo di saraga, qualche noce, delle fette di pane tostato con lardo ed immancabile, c’era un buon bicchiere di vino. Da qui l’incitazione popolare zappa zappa sotto che truovi, chello che te fotte (zappa in profondità che arieggi la terra ma dopo risentirai la fatica nella schiena). Per alleviare la fatica- continua a raccontare -Filippo- si cantava, a squarciagola per distender in gran lontananza le note, per comunicare con altri contadini da un burrone all’altro e per sfottere chi non teneva il ritmo giusto.” Ecco, sono brandelli di storie di vita contadina, vissuta, tramandata. Momenti di una cultura ricchissima.

Con questa iniziativa “il germoglio” vuole educare al rispetto e all’amore per la natura, per valorizzare la memoria contadina, una cultura che deve essere gelosamente custodita. L’incontro sarà arricchito da quanto Filippone saprà comunicare per invitarci a tenere un rapporto intenso con la terra, con le nostre coltivazioni, anche di una sola piantina messa sul terrazzo della nostra cucina.

L’intervento di Filippo ha sollecitato la partecipazione di alcuni amici. Di Brigida Di Costanzo che ha testimoniato subito: “Ricordo benissimo, i contadini andavano su a Buceto per zappare, era ancora buio e intorno alle 10 gli si portava le cose da mangiare. Ne so qualcosa. Mia madre non mi faceva andare a scuola perché veniva prima l’obbligo di consegnare il cibo ai contadini. Eppure, se queste storie le racconti ai ragazzi di oggi, non ci credono ma è vita vissuta, che abbiamo vissuto negli anni 60 e 70 ma di questo secolo, non di quello precedente”.

E anche Silvio Mattera ha ricordato un altro aspetto: “non dimenticare il periodo in cui i contadini delle zone alte dell’isola, veri specialisti della zappa, muniti di zappa in spalla, e di buon’ora si recavano a Forio in cerca di lavoro. Si mettevano in fila fuori delle tenute agricole dei foriani e attendevano di essere convocati per fare la giornata di lavoro, importante per sostenere le loro famiglie. Eppure, quante volte, dopo varie ore di attesa, per un eccesso di manovalanza, molti erano costretti a tornarsene a casa senza lavoro e senza soldi. C’era una vera e propria corsa, chi arrivava prima era più fortunato. La solita lotta fra poveri”.

Per Aniello Di Costanzo i tempi non sono cambiati, semmai sono cambiati i…colori del tempi: “Spesso la stessa situazione si ripete oggi. A Forio, a pochi metri dell’ASL, la mattina presto, puoi incontrare molti ragazzi di colore che aspettano di essere chiamati per una giornata di lavoro, secondo il rituale del caporalato, tanto diffuso nelle periferie della Campania”!

Debora Rossi ricorda invece la zuppa dei fagioli: “Aveva un profumo irresistibile, ma altrettanto appetibile era la zuppa di stocco con le patate servite in un’unica grande zuppiera nella quale ognuna attingeva. Fra i presenti c’era sempre uno che pensava a parlare ed era lenta a mangiare e mamma era sempre òì a ricordargli che doveva pensare a mangiare, non a parlare altrimenti rischiava il digiuno”.

E’ tutto vero, ricorda ancora Filippo: “Sì, ma si era felici con poco, con quella bontà naturale. Lo scopo della nostra iniziativa è proprio questo: ripristinare quel clima, il contatto sano con la vita agreste, col cibo semplice”.

Come si vede, è un’ottima occasione per conoscere il nostro passato, il nostro patrimonio naturale, ma anche per conoscere quanto accade intorno a noi, ancora oggi, mentre siamo presi dalle nostre attività frenetiche più o meno digitalizzate.