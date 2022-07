O fumi o… | #4WD

Mattia Santori, il cosiddetto leader del movimento Sardine, è riuscito a riguadagnare un po’ di visibilità dall’oblio di anonimo consigliere comunale a Bologna, intervenendo a Milano agli “Stati Generali della Cannabis”, dove ha dichiarato di esserne non solo regolare consumatore, ma anche coltivatore in proprio per garantirsi il fumo criminal free e a chilometro zero. Con una piccola differenza, però: mentre l’orticello pensile con le piantine di pomodori al balcone non fa una piega, quello che ti garantisce la “mariagiovanna” d.o.c. nel nostro Paese è ancora un reato. Reato grave, se commesso e ammesso pubblicamente da un amministratore pubblico che, per giunta, ha anche la delega consiliare dal Sindaco di Bologna alle politiche giovanili. Dimissioni? Perché no!

Comunque sia, Santori mi ricorda tanto un agit-prop ischitano dallo scarso successo di pubblico e di critica, professionista (?), ex grillino, sedicente vegetariano salvo far scappare una sua foto sui social mentre degusta un ottimo coniglio in campagna e, soprattutto, noto consumatore di cannabis. Fin qui nulla di male: ognuno gestisce la propria vita e la propria immagine come gli pare e se ne assume le conseguenze.

Il problema nasce quando, nel 2015, una quattordicenne ischitana viene travolta e uccisa in pieno centro da un automobilista sotto effetto di cannabinoidi. Non esisteva ancora il reato di omicidio stradale. E lui, lo scarso agit-prop di cui sopra, in un dibattito su Facebook, si ostina a sostenere che chi si fa una canna per poi mettersi alla guida non solo non rappresenta un pericolo per gli altri, ma innalza la propria soglia di attenzione e di reattività. Naturalmente, ogni qualvolta qualcuno gli ricorda quest’episodio, specie da quando si è reso paladino del motto “o guidi o chatti” (non “o bevi” o “o fumi”, per carità) proposto da un’associazione locale dopo l’ennesimo omicidio stradale, il buon agit-prop non è esattamente felice, al punto da bannarti senza pietà dai suoi contatti. E vabbè!

Signore, per carità, salvaci da certi ipocriti!