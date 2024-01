O ci stai o te ne vai! | #4WD

La chiesa cattolica romana non è come la politica. In politica, quando sei parte integrante del sistema, le migliori battaglie sono quelle che conduci restando al suo interno, denunciando quel che a tuo avviso non va, anche se molto spesso inascoltato e biasimato, fino a quando il classico giudice a Berlino si accorge di te e comincia a indagare per capire da che parte stia la ragione.

Nella casa di Pietro, invece, non funziona così! I voti e il sacramento impongono una linea di condotta assolutamente incondizionata, fatta di obbedienza e sottomissione, che non è possibile in alcun modo contestare dall’interno, men che meno accusandone addirittura il capo assoluto.

Ne sa qualcosa Don Ramon, parroco di una chiesa di Livorno, letteralmente scomunicato e sospeso a divinis dal Vescovo della sua diocesi per aver definito nel corso di un’omelia Papa Francesco “anticristo, usurpatore e gesuita massone al servizio dei poteri forti”, dichiarando che il vero Papa era invece Benedetto XVI.

Chi Vi scrive è estremamente critico, ancorché regolarmente praticante, di alcuni rituali del tutto anacronistici per una Chiesa che dovrebbe, invece, porsi finalmente e con decisione al passo coi tempi per avvicinare -anziché smarrire come pecorelle- sempre più fedeli, in particolare tra i giovani. E salvo ricredermi come accadde tanti anni fa per Papa Woytjla, anche a me Papa Bergoglio piace decisamente poco, ma non starò qui né a tediarVi con le mie motivazioni né ad avvalorare alcune delle affermazioni di Don Ramon che -credetemi- non sono del tutto peregrine.

Tuttavia, proprio come avviene per i dogmi della fede, già le valutazioni del singolo cristiano lasciano il tempo che trovano rispetto a quello che dev’essere, gioco forza, il ruolo dell’istituzione ecclesiastica. Per un presbitero, poi, questo concetto è elevato all’ennesima potenza, anche quando determinate dinamiche del sistema di Santa Madre Chiesa proprio non ti vanno giù.

La politica spesso perdona, anche perché in democrazia è poi la gente ad esprimere la valutazione finale sul perché e per come hai inteso ribellarti alle sue logiche, magari allontanandotene. La chiesa no! Se sbagli, anche quando sei convinto di aver detto e fatto la cosa giusta, ne sei fuori per sempre. E anche per Don Ramon, come per chiunque dovesse continuare a seguirlo, non ci sarà mai una seconda chance e solo Dio, unico e sommo padre, sa chi realmente è nel giusto.