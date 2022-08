“O Capitano! Mio Capitano!”, le isole salutano Angelo Pio Mitrione

Gaetano Di Meglio | foto Franco Trani | O Capitano! Mio Capitano! e, figurativamente, credo che la posizione giusta sia quella di alzarsi sul tavolo. Proprio come nel film. Proprio come quella scena che tutti ricordiamo. E, figurativamente, si alziamo perché il Capitano Angelo Pio Mitrione ha percorso un pezzo di strada con noi e, soprattutto, ha riconquistato all’Arma dei Carabinieri nel senso di serietà, distacco e serietà di cui avevamo bisogno.

In una serata conviviale, ma decoroso e senza frizzi e lazzi che stonano sempre, Angelo Mitrione, ha saluto l’isola d’Ischia con l’arresto, fresco di convalida, del segaiolo di Panza.

Un’isola che si affatica, inutilmente, nell’illudersi di essere migliore di qualcuno o di qualcosa. Un’isola che non ha ancora ben chiaro qual è il suo problema e che, specialmente ad agosto, trova l’alibi perfetto per puntare il dito. Riconquistare umanità, decoro, dignità e serietà all’Arma dei Carabinieri è stato il suo pregio più grande. Ieri ha salutato l’isola d’Ischia con un messaggio molto equilibrato e ha staccato il biglietto per la sua prossima destinazione: Catania.

Durante la piccola cerimonia di ieri che si è svolta presso la Torre di Guevara, i sindaci dell’isola hanno riconosciuto un attestato di benemerenza al Capitano con l’iconica consegna delle chiavi dei sette comuni.

Il saluto

«Giustamente spetta al festeggiato dover rompere il ghiaccio.

Buonasera a tutti, un saluto alle autorità civili intervenute, ai colleghi comandanti e dirigenti delle forze armate e delle forze di polizia. Saluto tutti i gentili ospiti che hanno voluto condividere con me questo significativo momento, tra cui gli esponenti delle associazioni di categoria, i rappresentanti del mondo del commercio e dell’imprenditoria, del termalismo, la stampa locale, l’Associazione Nazionale Carabinieri di Ischia e Procida.

Ringrazio il Comune di Ischia, nella persona del sindaco Vincenzo Ferrandino, per avermi aperto le porte di questa fantastica cornice simbolo di tutta l’isola d’ischia, con una visuale privilegiata sull’isola di Procida, anch’essa territorio di competenza della Compagnia Carabinieri di Ischia.

Sono arrivato sull’isola per la prima volta nel settembre 2018, quando ho iniziato questo straordinario percorso. Sul traghetto che da Pozzuoli mi portava a Casamicciola Terme, felice di navigare verso la nuova meta, mi domandavo se ne fossi stato all’altezza. Sono trascorsi esattamente quattro anni da quel giorno, quattro anni in cui ho cercato quotidianamente, spesso silenziosamente, di impegnarmi ad essere innanzitutto un buon carabiniere. Ho capito sin da subito che i cittadini si aspettano dalle Istituzioni soprattutto correttezza e che talvolta pretendono da chi rappresenta le istituzioni, che sia innanzitutto un cittadino retto, disponibile, cordiale, pronto ad ascoltare chiunque.

Tenendo sempre a mente questo ideale, ho cercato di servire al meglio i miei Carabinieri e la Comunità che mi è stata affidata. Non a caso ho utilizzato la parola servire che, a mio modesto parere descrive il compito più alto, più nobile di un comandante. Sant’Agostino, in merito diceva, “nella casa del giusto anche coloro che esercitano un comando non fanno altro che prestare servizio a coloro cui sembrano comandare”.

Quattro anni intensi in cui ho condiviso con i carabinieri e le comunità tante gioie. Tanti momenti allegri, tantissimi successi, tantissime soddisfazioni, ma anche momenti in cui abbiamo versato delle lacrime.

Il 18 gennaio di quest’anno il nostro Luogotenente Gennaro Bonavoglia è partito per il suo ultimo viaggio lasciandoci una grande eredità costituita da dignità, compostezza e integrità di uomo e di carabiniere, non lo dimenticheremo mai (la voce si riempie di lacrime e commozione, ndr)!

Sono stati anni caratterizzati da diverse emergenze, il 2018 appena giunto era freschissima la paura del sisma. Coordinati dalla Procura di Napoli, abbiamo eseguito le indagini sulla morte delle due vittime e sul crollo dei numerosi edifici. Nel 2020 il primo lockdown che ha reso le isole di Ischia e Procida ancora più isolate in quel lungo inverno. Per contrastare la diffusione del virus abbiamo predisposto i capillari controlli, contribuendo indubbiamente raggiungere l’obiettivo.

Ma mi piacerebbe sottolineare due aspetti, innanzitutto la proficua collaborazione ed il confronto. costruttivo con tutte le Istituzioni e con tutte le altre forze dell’ordine, ma anche il gran senso di responsabilità dimostrato dalla popolazione a cui noi carabinieri abbiamo cercato di fornire sempre massima assistenza, pur applicando con fermezza le norme.

Desidero ringraziare in primo luogo i carabinieri che mi hanno accolto per quattro anni nella loro squadra, donne e uomini generosi dal cuore grande. Oggi sono qui rappresentati dal comandante del Nucleo Operativo Radiomobile, dai Comandanti di Stazione, dal comandante della Motovedetta e dai colleghi del Nucleo Comando, con tutti i carabinieri con cui, fianco a fianco, giorno dopo giorno, abbiamo contrastato fortemente lo spaccio di stupefacenti, fenomeno criminale che desta sempre particolare allarme tra i cittadini nella comunità.

Diversi sono stati gli arresti e i sequestri eseguiti con il coordinamento della Procura di Napoli. Abbiamo concluso importanti indagini che hanno avuto l’effetto di troncare rilevanti canali di approvvigionamento di droghe per il mercato locale. Allo stesso tempo non abbiamo mai abbassato la guardia sulla sicurezza stradale attraverso la presenza costante su tutto il territorio, impegnandoci soprattutto nel contrasto delle condotte più pericolose per la vita. Cito, tra tutti, i numerosi servizi eseguiti con l’etilometro.

Nei confronti delle fasce più deboli della popolazione abbiamo agito con massima attenzione, accogliendo nelle nostre caserme tutte le donne vittime di violenza e cercando di offrire loro assistenza e protezione, con la collaborazione dei servizi sociali, delle strutture sanitarie, dei centri antiviolenza.

A tutela dei nostri anziani, abbiamo contrastato fermamente il fenomeno, tra l’altro attuale, delle truffe individuando decine di autori e spesso restituendo la refurtiva alle povere vittime.

In merito mi piacerebbe ricordare un fatto personale come l’arresto di due truffatori operato personalmente insieme ad un mio collaboratore che è qui tra noi. Con immensa soddisfazione abbiamo restituito 15.000 euro truffati all’anziana vittima. Quel sorriso lo ricordo come se fosse ora. Quel sorriso dopo lo spavento è stata la gratificazione più grande.

Non solo prevenzione e repressione, ma tanta attività di informazione. Ho avuto e voluto fortemente instaurare in questi anni un rapporto privilegiato con i giovani, in particolare con gli studenti delle nostre scuole. Ringrazio a tal punto i presidi e vedo tra noi la preside Assunta Barbieri del Liceo Giorgio Buchner che ci hanno sempre manifestato entusiasmo aprendoci le porte delle loro aule.

Con i ragazzi ci sono stati sempre confronti costruttivi su tematiche che talvolta ci hanno coinvolto emotivamente. Non ci siamo fermati neanche con il lockdown durante il quale abbiamo organizzato incontri in videocollegamento. La soddisfazione più grande, oltre al confronto con i giovani, è quella di incontrarli per le strade di Ischia e spesso ci salutano e mi salutano dicendo “Ciao, capitano”. Questo per me vuol dire che ho contribuito, in minima parte, modestamente, ad avvicinare le istituzioni e i cittadini affinché camminino di pari passo verso l’affermazione della legalità.

Quest’anno abbiamo festeggiato per la nomina di Procida Capitale della Cultura 2022, la cui inaugurazione si è svolta alla presenza del Presidente della Repubblica. A Procida come unica forza di polizia presente sul territorio abbiamo decisamente intensificato i nostri servizi per far fronte ai numerosi eventi previsti dal programma. Mi piacerebbe ricordare che proprio quest’anno il sindaco di Dino Ambrosino ha inteso conferire un simbolico, e per noi veramente significativo, riconoscimento agli orfani dell’Arma dei carabinieri durante il loro rituale soggiorno che svolgono sull’isola d’ischia presso il nostro soggiorno carabinieri, nominandoli ambasciatori di Procida nel mondo.

Ringrazio gli esponenti della stampa locale per avermi offerto concreta collaborazione nel far crescere il sentimento di sicurezza percepita attraverso la diffusione di tantissime notizie generate alle nostre quotidiane, spesso silenziose, attività sul territorio. Ringrazio gli amici e colleghi delle forze armate, delle forze dell’ordine, il vicequestore Ciro Re, il tenente colonnello Antonio Procentese, il tenente di vascello Antonio Cipresso, il capitano Antonio Giglio. Li ringrazio per la leale, sincera e proficua collaborazione che mi hanno offerto. Ringrazio l’onorevole Giosi Ferrandino qui presente, i sindaci Vincenzo Ferrandino, Raimondo Ambrosino, Dionigi Gaudioso, Irene Iacono e prima ancora Rosario Caruso, Francesco Del Deo, Giacomo Pascale, il commissario straordinario Simonetta Calcaterra di Casamicciola Terme e prima ancora il sindaco Giovan Battista Castagna.

Vi ringrazio per l’alta considerazione per la leale collaborazione, per la sincera vicinanza che hanno sempre tributato a me personalmente, alla Compagnia Carabinieri di Ischia. Questo costituisce per me un motivo di grande orgoglio. Ringrazio i miei genitori, Nicola e Assunta, qui presenti per la sana educazione, i sani principi che mi hanno trasmesso sin da piccolo, sin dalla mia nascita. In ultimo, vorrei che mi consentisse di soffermarmi su aspetto di vita privata che contribuirà, inevitabilmente, a far sì che Ischia resti per me, per noi, nel cuore, per sempre.

Qui ho conosciuto mia moglie, la ringrazio per il suo amorevole quotidiano supporto. Lei ha la straordinaria capacità di rendermi felice ogni giorno.

Saluto e ringrazio ancora una volta tutti gli ospiti intervenuti con i quali, ne sono certo, proseguirà il legame che abbiamo reciprocamente costruito in questi anni. Evviva Ischia, viva l’isola d’Ischia, Viva Procida. Evviva la Compagnia Carabinieri di Ischia, grazie.