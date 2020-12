‘Nvièntete quaccosa! | #4WD

Tutti siamo legati a filo doppio con questo momentaccio che dura da marzo ad oggi. Perché, cari amici, parliamoci chiaro: la scorsa estate non è stata certo serena al cento per cento! Chi per un motivo chi per l’altro, tutti abbiamo avuto preoccupazioni in più: il lavoro, la crisi, la lontananza di un proprio caro e l’impossibilità di un ricongiungimento più desiderato che mai, l’impossibilità di previsioni concrete per il futuro, le mille incertezze sulla bontà delle nostre scelte, tanto in famiglia quanto nel lavoro. E mi fermo qui solo per non tediarVi troppo, perché di certo ne sapreste elencare tante altre che in questo momento mi sfuggono.

E in questo clima di insicurezza generale, con il Covid che riesce, inaspettatamente, a bussare alla porta accanto che sembrava più inattaccabile della nostra e, invece, eccolo lì a metterci più paura di ieri e privarci di ulteriore serenità, cresce anche la sfiducia verso le istituzioni sia locali sia nazionali, spingendo tantissimi di noi a valutare l’opportunità di una classe dirigente migliore.

Proprio nelle ultime settimane ho ricevuto ancora altre sollecitazioni a tornare ad occuparmi della “cosa pubblica” qui ad Ischia. Maurizio, l’ultimo a chiedermelo proprio ieri, ha usato un’espressione tanto significativa quanto singolare: “S’adda verè che s’adda fa pecché accussì nun se po ‘i annanze: ‘nvièntete quaccosa!”

Ecco, avevo sentito di tutto: dai “ci manchi”, “da quando non sei più in politica a chi chiammamme”, “chisti ‘ca nun so buon a niente”, “cu te e Peppe Brandi era nata cosa” fino a questa “perla” di ieri. “‘Nvientete quaccosa”, esclamazione esternatami non certo da un quisque de populo, bensì da un professionista serio e umile al tempo stesso che sta avvertendo in lungo e in largo tutte le difficoltà attuali, rappresenta la sintesi perfetta dello smarrimento generale dell’ischitano attento. Ma mi chiedo: quel “quaccosa” da inventarsi, la nostra gente lo vuole sul serio?