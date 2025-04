Nuovo slancio alla Sezione Distaccata di Ischia: il dr. Ciro Ravenna assegnato al settore civile

Un passo importante verso il pieno ripristino delle attività giudiziarie a Ischia. Il Presidente Vicario del Tribunale di Napoli, dr. Gian Piero Scoppa, con decreto n. 125/2025 del 23 aprile scorso, ha disposto l’assegnazione provvisoria del giudice onorario dr. Ciro Ravenna al settore civile della Sezione Distaccata dell’isola.

L’incarico, conferito «in via provvisoria e fino all’inizio del periodo feriale», prevede che il dr. Ravenna celebri le udienze pendenti sul ruolo ex dr.ssa Olimpia Criscuolo, già trasferita e successivamente dichiarata decaduta.

Nel provvedimento si legge che il giudice Ravenna, già destinato in supplenza all’Ufficio del Giudice di Pace, ha chiesto di essere assegnato a una sezione civile «anche in ragione della propria formazione professionale». Tale richiesta, accolta positivamente, va incontro sia alle esigenze del Tribunale di Napoli che a quelle della Sezione Distaccata di Ischia, «il cui organico sconta diverse assenze».

Il decreto rileva inoltre che «il 30 aprile p.v. cesserà l’efficacia del decreto» che consentiva ad altri giudici onorari di celebrare le udienze di esecuzione presso la sezione isolana. Da qui la necessità di provvedere senza ulteriori proroghe, valorizzando la disponibilità del dr. Ravenna, e «senza sottrarre tali magistrati alle attività loro tabellarmente assegnate in sede centrale».

La notizia è stata accolta con soddisfazione dagli avvocati isolani. L’avvocato Alberto Morelli, presidente dell’Asso Forense di Ischia, ha dichiarato: «Ringraziamo il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e il suo Presidente, avv. Carmine Foreste, per la costante vicinanza alla nostra battaglia per la salvezza della Sezione Distaccata di Ischia. Con l’attuale Presidenza del Tribunale di Napoli respiriamo finalmente un’aria nuova e cogliamo buoni indizi per il pieno funzionamento della Sezione».

Sulla stessa linea anche l’avvocato Cristiano Rossetti, vicepresidente di Asso Forense e rappresentante della Camera Penale ad Ischia: «Questo provvedimento rappresenta un segnale molto incoraggiante non solo per il settore civile. Siamo fiduciosi che molto presto possa arrivare il decreto tanto atteso che riporterà le udienze penali del giovedì ad Ischia, con l’assegnazione di un giudice togato alla Sezione Distaccata».

Il provvedimento sottolinea inoltre che «il presente decreto è immediatamente esecutivo» e che è stato comunicato a tutte le autorità competenti, compresi la Presidente della Corte di Appello, il Presidente Coordinatore del settore civile, i magistrati coordinatori della Sezione Distaccata e i giudici onorari coinvolti.

Dopo mesi di mobilitazione dell’Asso Forense e numerosi appelli istituzionali, l’assegnazione del dr. Ravenna è vista come un primo, concreto risultato nella lunga battaglia per garantire un servizio giustizia dignitoso e funzionale sull’isola. Un passo che restituisce fiducia agli avvocati, ai cittadini e a tutti coloro che, a vario titolo, ruotano intorno alla vita giudiziaria di Ischia.